Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CH0001752309 Georg Fischer AG 27.04.2022 CH1169151003 Georg Fischer AG 28.04.2022 Tausch 1:20

US00847L1008 Agile Therapeutics Inc. 27.04.2022 US00847L2097 Agile Therapeutics Inc. 28.04.2022 Tausch 40:1

