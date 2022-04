Die anstehenden US-Hausverkäufe (pending home sales; März) sind mit -1,2% zwar etwas besser ausgefallen als erwartet (Prognose war -1,6%), allerdings wurde der Vormonat von -2,0% auf -4,0% nach unten revidiert). Das ist der fünfte monatliche Rückgang der anstehenden Hausverkäufe in Folge - Zichen für die bereits begonnene Krise am US-Immoblienmarkt! Pending Home Sales MoM in ...

