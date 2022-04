Die Industriemetallpreise haben zuletzt unter den Sorgen vor einem Konjunktureinbruch in China gelitten. Die Aktie des Zink-Silber-Developers Bunker Hill Mining hält dennoch stabil ihr Niveau, was an den bevorstehenden Nachrichten liegen dürfte.

China-Sorgen drücken auf Preise der Industriemetalle

Die Sorgen vor einem Einbruch der chinesischen Wirtschaft sind groß. Lockdowns in Shanghai, Beijing und anderen Großstädten machen nicht nur den internationalen Logistikketten zu schaffen. Am Markt für Industriemetalle machen sich Sorgen über einen Einbruch der Nachfrage bemerkbar. Vergangene Woche wurden viele Metalle wie Zink, Nickel oder Aluminium abverkauft und haben sich deutlich von den Jahreshochs im März entfernt. Kupfer fiel sogar wieder unter die Marke von 10.000 US-Dollar je Tonne zurück. Wenig hilfreich waren da auch die Zahlen von Freeport-McMoran, einem der weltweit größten Produzenten des roten Metalls. Die US-Amerikaner berichteten nicht nur von enttäuschenden Produktionszahlen, sondern auch von massiv steigenden Kosten. Auch bei den Minern machen sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...