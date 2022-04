Water Ways konnte kürzlich das Gewinnen weiterer Aufträge in Kanada gewinnen. Anlass genug für uns, einmal die Bedeutung des Marktes Kanada für Water Ways genauer in einem Interview mit Ronnie Jaegermann, Direktor Water Ways Technologies zu beleuchten.

Ronnie Jaegermann, Direktor Water Ways Technologies

Das Video-Interview kann hier im Original eingesehen werden: https://small-microcap.eu/15-04-2022-interview-mit-ronnie-jaegermann-director-water-ways-technologies-teil-1/

In Kanada konnten über die kanadische Tochter Heartnut Grove WWT Inc. zwei Aufträge für die Planung und den Bau intelligenter Bewässerungs- und Fertigation-Projekte gewonnen werden.

Kanada ist kein wasserarmes Land. Werden Bewässerungssysteme dort dennoch in größerem Maße benötigt?

Ronnie Jaegermann: Natürlich werden auch in Kanada Bewässerungssysteme benötigt. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens gibt es in Kanada den ‚Indian Summer', was bedeutet, dass es drei bis vier Monate lang sehr heiß sein kann. Daher ist eine Bewässerung erforderlich. Dann hängt es weiterhin von der Ernte ab. Wenn Sie durch den regnerischen Teil des südlichen Ontario fahren, sehen Sie die Weinberge, die es dort gibt. Sie werden alle mit Tröpfchenbewässerung betrieben, weil das eine viel intelligentere Art der Bewässerung von Pflanzen ist. Das hat nichts mit der Tatsache zu tun, dass es dort viel Wasser gibt, sondern es ist einfach eine viel bessere Art, die Pflanzen zu bewässern und sie gleichzeitig zu düngen. Es ist deutlich effizienter. Tatsächlich wachsen Pflanzen, die mit intelligenten Bewässerungs- und Tropfbewässerungssystemen bewässert werden, viel besser.

Das gilt für bestimmte Kulturen im Sommer und natürlich für den Innenbereich, sei es in Gewächshäusern oder anderen Gebäuden. Die werden immer mit Bewässerungssystemen bewässert.

Kanada ist laut Water Ways ein wichtiger Wachstumsfaktor für das Unternehmen. Bitte erläutern Sie diese Aussage sowie die Wachstumsstrategie dahinter.

Ronnie Jaegermann: Der Markt für intelligente Bewässerungssysteme in Kanada beläuft sich auf etwa 100 Millionen kanadische Dollar, also etwa 60 - 70 Millionen Euro pro Jahr. Unser Marktanteil daran beträgt nach wie vor nur ein Bruchteil davon, obwohl wir in Kanada ansässig sind. Wir haben eine kanadische Tochtergesellschaft erworben, denn wir wollen auf diesem Markt eine Rolle spielen. Aber nicht nur das, der größte Markt für intelligente Bewässerung in der Welt sind die Vereinigten Staaten. Der Markt wächst und wächst. Kalifornien hatte kein Wasser mehr. Es war in jeder Fernsehsendung zu sehen, dass es dort einen großen Bedarf an Wasser gibt, ebenso in Nevada und Arizona. Es wird immer wärmer und es wird der größte Markt für intelligente Bewässerung in der Welt sein und ist es auch schon. Es ist ein guter Weg, um über Kanada in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Wir sprechen die gleiche Sprache. Wir haben bereits amerikanische Kunden in unseren kanadischen Niederlassungen. Das ist der richtige Weg für Nordamerika. Es ist ein riesiger Markt, der größte Markt der Welt, und dort wollen wir wachsen.

Die beiden Projekte in Kanada sind für ein Apfelanbaugebiet und ein Tomatenfeld. Gibt es technische Unterschiede je nach Obst- und Gemüseart?

Ronnie Jaegermann: Das ist eine gute Frage. Nicht grundlegend anders. Die geheime Zusammensetzung aus Wasser und konkreter Düngung ist ein bisschen anders. Sie beziehen sich darauf und bewässern jede Pflanze ein wenig anders. Der Boden ist anders, also ist alles anders, aber wir haben das alles schon gemacht, also haben wir das Know-how im Unternehmen.

