(shareribs.com) Frankfurt / New York 27.04.2022 - Biotech-Aktien zeigen sich in Frankfurt uneinheitlich. Unter anderem können Qiagen deutlich zulegen, während es für MorphoSys und auch Evotec nach unten geht. An der Wall Street notiert der Sektor etwas fester. Eine gute Stunde vor Handelsschluss verliert der DAX 0,5 Prozent auf 13.692 Zähler. Dabei geht es für Deutsche Bank, Siemens Healthineers und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...