Amman, Jordanien (ots/PRNewswire) -Siniora Food Industries (http://www.siniorafood.com/) hielt kürzlich seine reguläre Generalversammlung unter dem Vorsitz des Siniora-Vorsitzenden Tarek Omar Aggad (http://www.apic.ps/en/article/62/Mr-Tarek-Omar-Aggad,-Chairman-and-Chief-Executive-Officer) auf der die Ausschüttung von Bardividenden für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr für die am 19. April 2022 eingetragenen Aktionäre in Höhe von 17 % des eingezahlten Kapitals des Unternehmens in Höhe von 4,76 Mio. JD (6,7 Mio. USD) beschlossen wurde.Der geprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2021 zeigt ein außerordentliches Wachstum und noch nie dagewesene Erfolge auf allen Ebenen, wobei das Unternehmen einen Nettogewinn von 8,03 Mio. JD (11,3 Mio. USD) erzielte. Die Gesamteinnahmen stiegen ebenfalls um 53 % gegenüber dem Vorjahr und belaufen sich 2021 auf 108,5 Mio. JD (153 Mio. USD), und die Bilanzsumme beläuft sich zum 31. Dezember 2021 auf 100,7 Mio. JD (142 Mio. USD), was einem Anstieg von 12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Außerdem stiegen die Aktien um 12 % auf 0,28 JD.Siniora Vorsitzender Tarek Omar Aggad (http://www.apic.ps/en/article/62/Mr-Tarek-Omar-Aggad,-Chairman-and-Chief-Executive-Officer) sagte, dass das Jahr 2021 aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen in der Region und weltweit ein Jahr voller Herausforderungen sei. Mit dem Erwerb von 77 % von Trakya Et, dem Eigentümer der Marke Polonez, mit einer Investition von 203,9 Mio. Türkischen Lira, umgerechnet 20,2 Mio. JD, ist es der Siniora-Gruppe jedoch gelungen, die Vision des Verwaltungsrats in die Tat umzusetzen, was den Plänen der Expansionsstrategie des Unternehmens entspricht.Aggad fügte hinzu, dass im Einklang mit der Vision, das Siniora-Produktportfolio zu diversifizieren, um den Geschmack der Verbraucher zu treffen, die Marke Badeel eingeführt wurde, die als erste ihrer Art soja- und glutenfreie Produkte geschaffen und entwickelt wurde und vier Arten von Burgern, Hackfleisch, Würstchen und Nuggets umfasst. Dieses neueste Produkt wurde sowohl in Jordanien als auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf den Markt gebracht und in Zusammenarbeit mit Siniora-Mitarbeitern in Jordanien, Palästina und den Vereinigten Arabischen Emiraten entwickelt und hergestellt.Aggad wies auch auf die Vorreiterrolle hin, die die Siniora-Gruppe während der Coronavirus-Pandemie in Bezug auf die soziale Verantwortung der Unternehmen gespielt hat. Während dieser Zeit blieb das Unternehmen in den Gemeinden, in denen es tätig ist, aktiv, indem es soziale, karitative und humanitäre Einrichtungen und nationale Fonds unterstützte und ihnen mit einer Investition von insgesamt 270.000 JD (380.000 USD) im Jahr 2021 half.Zu den Ergebnissen von Siniora für das Jahr 2021 äußerte sich der CEO des Unternehmens Herr Majdi Al-Sharif (https://www.siniorafood.com/en-us/About-Us/Board-of-Directors-and-Executive-Members/Majdi-Al-Sharif) und sagte, dass die Verkäufe in allen Filialen des Unternehmens gestiegen seien, wobei das Unternehmen einen Anstieg der Verkäufe von gekühltem und tiefgekühltem Fleisch auf dem jordanischen Markt um 16 % und auf dem palästinensischen Markt um 27 % verzeichnete, gefolgt von einem Anstieg der Verkäufe von tiefgekühltem Fleisch, das bei den palästinensischen Verbrauchern im zweiten Jahr in Folge sehr beliebt war. Der Umsatz des Unternehmens in der Golfregion stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8 %, obwohl das Unternehmen auf dem saudischen Markt aufgrund der Zulassungsbeschränkungen und der Erteilung von Einfuhrgenehmigungen für das Königreich Saudi-Arabien durch die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde vor Herausforderungen stand. Dennoch erzielte das Unternehmen auf diesem Markt ein Wachstum.Al-Sharif fügte hinzu, dass das Unternehmen weiterhin daran arbeiten wird, seinen Marktanteil auf lokaler und regionaler Ebene zu erhöhen, um weiterhin hervorragende Ergebnisse zu erzielen: "Wir sehen dem Jahr 2022 mit Optimismus entgegen und erwarten, dass es ein außergewöhnliches Jahr für das Unternehmen sein wird. In diesem Jahr werden wir den Verkauf von Tiefkühlprodukten auf allen Märkten fördern, um den Geschmack der Verbraucher zu treffen und unsere führende Position als führendes Industrieunternehmen in der Region im Bereich der Lebensmittelindustrie zu sichern. Wir werden auch unsere Verkäufe auf dem türkischen Markt vorantreiben, was die Position, den Umsatz und den Gewinn des Unternehmens in naher Zukunft weiter verbessern wird." Al-Sharif fügte hinzu, dass Anstrengungen unternommen werden, um die Produktionskapazität zu erhöhen und die Produktionslinien im Unternehmen Trakya (Polonez) in Istanbul zu verbessern und auszubauen. Al-Sharif schloss seine Rede mit einem Dank an die Mitarbeiter des Unternehmens auf allen Ebenen für ihre kontinuierlichen Bemühungen, die Unternehmensziele zu erreichen, sowie an den Verwaltungsrat für seine kontinuierliche Unterstützung und den Rückhalt für das Führungsteam.Siniora ist ein öffentliches Unternehmen, das an der Börse von Amman (ASE: SNRA) notiert ist. Das Unternehmen ist führend in der Fleischindustrie in der Region und produziert in vier mit den besten internationalen Technologien ausgestatteten Fabriken in Palästina, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Türkei. 