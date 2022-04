"Macht Putin uns alle ärmer?" lautete diesmal die Frage an die Marktexperten bei der 52. Börsianer Roadshow gestern in der Voestalpine Stahlwelt in Linz. Die Finanzcommunity freute sich diesmal besonders, denn nach einem zweijährigen Bann in den virtuellen Raum fand sie zum ersten Mal wieder in persona statt. Die Investmentprofis Alois (Wögerbauer) von der 3 Banken Generali Investmentgesellschaft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...