Wuhan, China, (ots/PRNewswire) -Midea gab die Übernahme von Wuhan TTIUM Motor Technology CO., LTD (TTIUM) bekannt. Mit diesem strategischen Schritt steigt Midea offiziell in den Markt für Zweiräder ein und frischt sein Produktportfolio weiter auf.Für die Zukunft hoffen Midea und TTIUM Motor auf eine Win-Win-Situation für gemeinsame Produkte und Technologien. Darüber hinaus wird TTIUM von den vorhandenen F&E-Ressourcen von Midea Industrial Technology, den hochmodernen Motorlösungen von Welling, der elektrischen und elektronischen Bauteiltechnologie nach Automobilstandard, dem zuverlässigen Prüfstand und Labor, dem umfassenden Einsatz des schlanken Fertigungssystems und der etablierten Lieferkette profitieren, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Andererseits verfügt TTIUM über umfangreiche Branchenerfahrung und Kundenressourcen, die Midea bei der Produkt- und Technologietransformation inspirieren und unterstützen werden.Wie die große Marktgröße vermuten lässt, besitzt Midea Industrial Technology nun zwei E-Bike-Marken, Welling und Motinova. Midea wird das entsprechende Motorenportfolio, das sich durch Geräuscharmut, Effizienz, Intelligenz, Stabilität und Kompaktheit auszeichnet, nutzen und zu einem wichtigen Akteur auf dem weltweiten E-Bike-Markt werden.Da ein grüner und kohlenstoffarmer Lebensstil im Trend liegt, entwickelt sich der Markt für elektrounterstützte Fahrzeuge, auch E-Bikes genannt, rasant. Das E-Bike, das das Radfahren mühelos und einfach macht, ist allmählich zu einer neuen Wahl für Stadtpendler geworden. Durch die Unterstützung von Elektroantrieben hat sich die Fahrbarkeit von Mountainbikes, Pendlerrädern und Lastenrädern erheblich verbessert. Statistiken zufolge wird die weltweite Verbreitung von E-Bikes im Jahr 2021 etwa 7,27 Millionen Einheiten erreichen. Es wird geschätzt, dass der weltweite E-Bike-Markt bis 2030 eine Größe von 19 Millionen Einheiten erreichen wird.Über Midea Industrial TechnologyAls einer der fünf Geschäftsbereiche der Midea Group sind Wissenschaft und Technologie die treibende Kraft von Midea Industrial Technology. Bis heute hat Midea Industrial Technology weltweit 27 Forschungs- und Entwicklungszentren aufgebaut und mehr als 5.500 Patente erteilt. Mit jährlichen F&E-Investitionen von 1,1 Milliarden RMB investiert das Unternehmen weiterhin in Kern- und Spitzentechnologien für Hochpräzisionsprodukte wie Kompressoren, Motoren, Chips, Reduzierstücke, elektronische Expansionsventile, Autoteile, Umrichter, Servosysteme und Wärmeableitungskomponenten.Website https://tech.midea.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1804820/The_signing_contract_Midea_Industrial_Technology_TTIUM_Motor_Technology_CO.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1804821/TTIUM_providing_systematic_motor_technology_solutions_global_e_mobility_industry.jpgPressekontakt:Cathy Dong,+86-15813748622,catherine.dong@midea.comOriginal-Content von: Midea Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119901/5207322