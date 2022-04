Nachrichten-Highlights

Solidigm fügt seiner leistungsstarken D7-Serie von Solid-State-Storage-Laufwerken (SSDs), die auf reale Cloud- und Unternehmens-Workloads abgestimmt sind, zwei neue Produktlinien hinzu: das D7-P5520 und das D7-P5620.

Diese SSDs wurden mit null Toleranz für Datenfehler entworfen, nach den höchsten Industriestandards getestet und spiegeln Solidigms umfassende Branchenkenntnisse und Kundenerfahrungen wider.

Solidigm erweitert heute seine leistungsoptimierte D7-Produktserie um neue Solid-State-Speicherlaufwerke (SSDs) das D7-P5520 und das D7-P5620 zur Verwendung in Rechenzentren und Unternehmen. Diese Laufwerke sind optimiert für echte Rechen- und Speicherserver-Workloads und sind in einer großen Auswahl an Formfaktoren und Kapazitäten verfügbar. Sie bieten eine schnellere Leistung und reduzierte Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO), indem sie einen kleineren Speicherplatz und einen geringeren Stromverbrauch möglich machen.

Die Produktfamilien D7-P5520 (für leseintensive und leichte gemischte Workloads) und D7-P5620 (für gemischte Workloads) sind die ersten, die von Solidigm eingeführt werden, das seit Dezember 2021 ein eigenständiges Unternehmen ist.

Die D7-Serie enthält die fortschrittlichste PCIe-4.0-SSD-Produktfamilie der Branche, da sie über eine große Kapazität, zahlreiche Formfaktoren und optimierte Leistungsmerkmale verfügt. Diese SSDs sind für echte Arbeitslasten optimiert und reflektieren die Erkenntnisse, die aus der intensiven technischen Zusammenarbeit mit führenden Cloud-Service-Anbietern, OEMs und Speicherinnovatoren hervorgegangen sind. Dank einer Nulltoleranz für Datenfehler, gleichbleibend hoher IOPS- und QoS-Werte und einer Leistungsverschlechterung während der Gesamtlebensdauer von praktisch null können sie mit größtem Vertrauen verwendet werden.

"Durch unseren intensiven technischen Einsatz in allen Industriesegmenten gewinnen wir einzigartige Kundeneinblicke zur Optimierung unserer Produkte", sagt David Dixon, SVP und General Manager, Data Center, Solidigm. "Der D7-P5520 und der D7-P5620 sind der Gipfel dieser Erkenntnisse und mehrerer 3D-NAND- und PCIe 4.0-Generationen, durch die wir ein erstklassiges Angebot und ein neues Paradigma für Solid-State-Storage liefern können."

In einer frühen Phase der Produktentwicklung hat ByteDance mit Solidigm kooperiert und das D7-P5520 mit herausragenden Ergebnissen qualifiziert, bevor es im März 2022 zum Live-Einsatz gekommen ist. Gegenüber früheren Generationen bieten die Laufwerke eine Vielzahl von Kapazitäts- und Leistungsverbesserungen, wodurch sie die Leistung um 33 steigern und die Gesamtbetriebskosten (TCO) für Datenbank- und Cloud-Software-definierten Speicher drastisch verbessern konnten. Der D7-P5520 wird auch in der Public-Cloud-Services-Plattform Volcano Engine von ByteDance zum Einsatz kommen.

Hauptvorteile:

Beschleunigte Leistung bei einer Vielzahl von Arbeitslasten: D7-P5520 : bis zu 42 höhere 4K Random-Schreibgeschwindigkeiten, 17 höhere 4K Random-Schreibgeschwindigkeiten, mit bis zu 43 besserer Latenz von Generation zu Generation. Im Vergleich zur Konkurrenz bietet sie zudem ein um bis zu 40 besseres Ansprechverhalten bei Lesevorgängen unter Schreibdruck ein wichtiger Aspekt bei realen Arbeitslasten. D7-P5620: bis zu 56 höhere 4K-Random-Lesegeschwindigkeiten und bis zu 53 höhere Random-Schreibgeschwindigkeiten bei einer bis zu 29 besseren Latenz von Generation zu Generation.

bei einer Vielzahl von Arbeitslasten: Die Gesamtbetriebskosten (TCO) können durch die Kombination aus einer höheren Leistung und erweiterten Kapazitäten verringert werden. So können OEMs, die einen 2U-Server mit 10 Mio. IOPS konzipieren, den Speicherplatz um bis zu 27 reduzieren und dabei gleichzeitig den Stromverbrauch um bis zu 20 gegenüber der Vorgängerversion verringern.

können durch die Kombination aus einer höheren Leistung und erweiterten Kapazitäten verringert werden. So können OEMs, die einen 2U-Server mit 10 Mio. IOPS konzipieren, den Speicherplatz um bis zu 27 reduzieren und dabei gleichzeitig den Stromverbrauch um bis zu 20 gegenüber der Vorgängerversion verringern. Die D7-Serie kann in einer breiten Palette von Speicherkonfigurationen verwendet werden, darunter 1U- und 2U-Tiered- und monolithische Konfigurationen in Compute- und Storage-Servern. Erhältlich sind die Laufwerke mit erweiterten Kapazitätsbereichen und in verschiedenen Formfaktoren, einschließlich E1.L- und mehreren E1.S-Angeboten.

verwendet werden, darunter 1U- und 2U-Tiered- und monolithische Konfigurationen in Compute- und Storage-Servern. Erhältlich sind die Laufwerke mit erweiterten Kapazitätsbereichen und in verschiedenen Formfaktoren, einschließlich E1.L- und mehreren E1.S-Angeboten. Die Qualifikationen können optimiert werden, da die Produktfamilien D7-P5520 und D7-P5620 von Solidigm in allen SKUs den gleichen NAND, die gleiche Firmware und die gleichen Controller verwenden.

können optimiert werden, da die Produktfamilien D7-P5520 und D7-P5620 von Solidigm in allen SKUs den gleichen NAND, die gleiche Firmware und die gleichen Controller verwenden. Qualität und Zuverlässigkeit sind indiesen Laufwerken vorgesehen. Zum Beispiel wurden zusätzliche Firmware-Prüfungen integriert, um sicherzustellen, dass die Daten bei einem Stromausfall korrekt gespeichert wurden. Zudem wurden die Laufwerke strengen Tests unterzogen, die über die Branchenspezifikationen und üblichen Praktiken hinausgehen.

Gehen Sie auf solidigm.com und erfahren Sie mehr über den D7-P5620, den D7-P5520 und die gesamte D7-Serie, die für echte gemischte und leistungssensitive Arbeitslasten abgestimmt ist. Außerdem können Sie während eines Live-Webinars am 15. Juni 2022 um 9.00 Uhr Pazifische Zeit mehr erfahren. Information und Registrierung

ÜBER SOLIDIGM

Solidigm ist ein weltweit führender Anbieter innovativer NAND-Flash-Memory-Lösungen. Die Technologie von Solidigm erschließt für Kunden das unbegrenzte Potenzial von Daten und befähigt sie, den menschlichen Fortschritt zu befeuern. Unsere Wurzeln reflektieren Intels langjährige Innovation bei Speicherprodukten und SK hynix' internationale Führung und Größe in der Halbleiterbranche. Im Dezember 2021 wurde Solidigm zu einer eigenständigen US-Tochtergesellschaft von SK hynix. Der Hauptsitz von Solidigm befindet sich in San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Unternehmen wird durch den Erfindungsreichtum seiner fast 2.000 Mitarbeiter an 20 Standorten auf der ganzen Welt angetrieben. Weitere Informationen finden Sie unter solidigm.com, und folgen Sie uns auf Twitter unter @Solidigm und auf LinkedIn.

Alle beschriebenen Produkte, Computersysteme, Daten und Zahlen sind vorläufig und basieren auf aktuellen Erwartungen.

Tests dokumentieren die Performance von Komponenten in einem bestimmten Test, in bestimmten Systemen. Unterschiede in der Hardware, Software oder Konfiguration werden sich auf die tatsächliche Leistung auswirken. Wenn Sie Ihren Kauf in Erwägung ziehen, sollten Sie auch andere Informationsquellen berücksichtigen, um die Leistung zu beurteilen.

Die Ergebnisse der Leistung stützen sich auf Tests zu den in den Konfigurationen angegebenen Daten und reflektieren möglicherweise nicht alle öffentlich verfügbaren Updates. Siehe Offenlegung der Konfiguration für Details. Es gibt kein Produkt und keine Komponente, die absolut sicher sein kann.

Solidigm-Optimierungen für Solidigm-Compiler oder andere Produkte können unter Umständen nicht in gleichem Maße für Nicht-Solidigm-Produkte optimieren.

Möglicherweise erfordern Solidigm-Technologien die Aktivierung von Hardware, Software oder Dienstleistungen.

Ihre Kosten und Ergebnisse können abweichen.

Solidigm. "Solidigm" ist eine Marke von SK hynix NAND Product Solutions Corp. "Intel" ist eine eingetragene Marke der Intel Corporation. Auf das Eigentum an sonstigen Namen und Marken können andere Firmen Anspruch erheben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

