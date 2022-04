INNIO macht bedeutende Fortschritte beim Ausbau seines Engagements für Nachhaltigkeit mit niedrigem ESG-Risiko-Rating

Sustainalytics stuft INNIO als das Unternehmen mit dem geringsten Risiko unter mehr als 500 Unternehmen der Branche ein

INNIO erhält Spitzenbewertung in der gesamten Maschinenbaubranche

INNIO gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Sustainalytics ein ESG-Rating (Environmental, Social and Governance) von 11,0 erhalten hat. Damit wird INNIO als Unternehmen mit "geringem Risiko" für wesentliche finanzielle Auswirkungen von ESG-Faktoren eingestuft. Mit seinem ESG-Risiko-Rating belegt INNIO den ersten Platz unter mehr als 500 von Sustainalytics bewerteten Unternehmen in der Maschinenbaubranche.* Die Bewertung zeigt die starke Leistung von INNIO in einem breiten Spektrum von ESG-Kriterien.

"INNIO setzt sich unermüdlich dafür ein, dass wir wirksame ESG-Praktiken in allen unseren Geschäftsbereichen einführen. Wir sind stolz darauf, dass wir von Sustainalytics das niedrigste ESG-Risiko-Ranking in unserer Branche erhalten haben", sagte Dr. Olaf Berlien, President und CEO von INNIO. "Die Erlangung einer Spitzenbewertung im umfangreichen Ratingprozess von Sustainalytics ist ein wichtiger Meilenstein und zeigt, dass unsere Teams engagiert, innovativ und effektiv an einer nachhaltigen Zukunft für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Umwelt arbeiten. Dies zeigt deutlich, dass INNIO auf dem richtigen Weg ist, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten und operative Exzellenz aufzubauen."

Das Sustainalytics-Rating ist eine weitere Errungenschaft, die das Ziel von INNIO, das ESG-Engagement des Unternehmens zu erhöhen und zu operationalisieren, vorantreibt. Zu den weiteren jüngsten Erfolgen zählen:

Einrichtung des INNIO Sustainability Review Board

Veröffentlichung des ersten Nachhaltigkeitsberichts von INNIO "Together for Sustainable Future"

Definition der Nachhaltigkeitsziele von INNIO

Durchführung eines ISO-Audits und Erneuerung von Zertifizierungen

Auszeichnung mit der Goldmedaille von EcoVadis

Die ESG-Risiko-Ratings von Sustainalytics messen die Exposition eines Unternehmens gegenüber branchenspezifischen wesentlichen ESG-Risiken und wie gut ein Unternehmen diese Risiken managt. Diese mehrdimensionale Art der Messung von ESG-Risiken kombiniert die Konzepte des Managements und der Exposition, um zu einer Bewertung des ESG-Risikos zu gelangen, d. h. zu einem Gesamtwert für das nicht gemanagte ESG-Risiko oder dem ESG-Risiko-Rating, das über alle Branchen hinweg vergleichbar ist. Die ESG Risk Ratings von Sustainalytics bieten ein quantitatives Maß für das nicht gemanagte ESG-Risiko und unterscheiden zwischen fünf Risikostufen: vernachlässigbar, gering, mittel, hoch und schwerwiegend. Erfahren Sie hier mehr über die ESG Risk Ratings.

Über Sustainalytics

Sustainalytics ist ein weltweit führender Anbieter von ESG-Studien, -Ratings und -Daten für die weltweit führenden institutionellen Anleger und Unternehmen. Sustainalytics arbeitet mit Hunderten von weltweit führenden Vermögensverwaltern und Rentenfonds zusammen, die ESG- und Corporate-Governance-Informationen sowie -Bewertungen in ihre Anlageprozesse einbeziehen. Weitere Informationen zum Sustainalytics ESG-Rating finden Sie unter https://www.sustainalytics.com/esg-ratings.

Über INNIO

INNIO ist ein führender Anbieter von Energielösungen und -dienstleistungen, der Industrien und Gemeinden in die Lage versetzt, nachhaltige Energie heute zu nutzen. Mit unseren Produktmarken Jenbacher und Waukesha und unserer digitalen Plattform myPlant bietet INNIO innovative Lösungen für die Segmente Energieerzeugung und -verdichtung, die Industrien und Gemeinden dabei helfen, Energie nachhaltig zu erzeugen und zu verwalten und sich dabei in der sich schnell verändernden Landschaft der traditionellen und umweltfreundlichen Energiequellen zurechtzufinden. Wir sind individuell, aber global aufgestellt. Mit unseren flexiblen, skalierbaren und widerstandsfähigen Energielösungen und -dienstleistungen ermöglichen wir unseren Kunden, die Energiewende entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu bewältigen, unabhängig davon, wo sie sich auf ihrem Weg befinden.

INNIO hat seinen Hauptsitz in Jenbach (Österreich) und weitere Hauptniederlassungen in Waukesha (Wisconsin, USA) und Welland (Ontario, Kanada). Ein Team von mehr als 3.500 Experten bietet über ein Servicenetz in mehr als 80 Ländern Unterstützung für die mehr als 54.000 gelieferten Motoren weltweit.

INNIO wurde 2022 mit der Goldmedaille von EcoVadis für seine herausragenden Nachhaltigkeitsbemühungen ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von INNIO unter www.innio.com. Folgen Sie INNIO auf Twitter und LinkedIn.

*Das Rating fand im Februar 2022 statt.

