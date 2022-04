DJ Fitch ändert Rating-Ausblick der Deutschen Post auf positiv

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Fitch hat den Rating-Ausblick der Deutschen Post AG auf positiv von stabil geändert. Zur Begründung verwies Fitch auf die besser als erwartete Entwicklung des DAX-Konzerns im vergangenen Jahr, was auf strukturelle Verbesserungen in den wichtigsten Geschäftsbereichen zurückzuführen sei. Fitch geht deswegen davon aus, dass sich die gute Entwicklung fortsetzt. Das langfristige Emittenten-Ausfall-Rating bestätigte Fitch Ratings mit BBB+. Eine Rating-Anhebung auf A- hält Fitch durchaus für vorstellbar, sollte sich die Deutsche Post so entwickeln wie von der Ratingagentur erwartet.

