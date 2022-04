Kitchener, On (ots/PRNewswire) -DER IN KITCHENER ANSÄSSIGE HÖRGERÄTEHERSTELLER FÜHRT MIT DER INTEGRATION MODERNER TECHNISCHER ÄSTHETIK EINE ECHTE ALTERNATIVE FÜR HÖRGERÄTETRÄGER EIN.Unitron erweitert die preisgekrönte Moxi-Design-Familie und kündigt die offizielle Markteinführung der Moxi B-RS-Hörgeräte an. Das Moxi B-RS bietet einen einzigartigen konturierten Formfaktor und ein gehobenes Erscheinungsbild und ist ein Hörgerät, das speziell für eine designorientierte Kundschaft entwickelt wurde.Mit seinem einzigartigen und zukunftsweisenden Design überwindet Moxi B-RS ästhetische Barrieren und bietet eine echte Alternative bei der Wahl des Stils. Moxi B-RS wird von dem neu entwickelten Moxi RS-Ladegerät begleitet, das Komfort und Wiederaufladbarkeit in einem schlanken Gehäuse mit magnetischer Instrumentenhalterung bietet. Die Hörer für das linke und das rechte Ohr wurden speziell für jedes Ohr entwickelt und sind um sieben Grad geneigt, damit sie den ganzen Tag über bequem und einfach zu tragen sind."Funktion und Mode stehen im Mittelpunkt des Moxi B-RS-Designs", sagt Nicola McLaughlin, Director of Business Unit bei Unitron. "Ein gutes Gehör ist für Menschen jeden Alters wichtig, und zusätzliche Unterstützung durch Hörgeräte ist ein Muss für Kunden mit Hörverlust. Die Neudefinition des Aussehens von Hörgeräten mit einer neuen, stilvollen Option kann der Schlüssel für diejenigen sein, die zögern, die Hörgerätetechnologie anzunehmen"Die Verbindung von innovativem Design, das von einer Vielzahl von Kunden gewünscht wird, mit unserer adaptiven und flexiblen Hörtechnologie macht Moxi B-RS zu einer stilvollen und funktionalen Hörgeräte-Innovation", sagt Matt Whiteman, Senior Product Manager bei Unitron.Moxi B-RS ergänzt Unitrons Portfolio an preisgekrönten Designs um eine stilvolle Alternative zu herkömmlichen Hörgeräten mit einer Klangleistung, die den Kunden begleitet, egal wohin das Leben sie führt.Unitron ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass Moxi B-RS mit dem Red Dot Award für Design 2022 ausgezeichnet worden ist. Diese Auszeichnung ist Unitrons 9. Red Dot Award Gewinn seit 2014."Diese internationale Anerkennung von Moxi B-RS ist eine enorme Ehre für Unitron", sagt Sandra Fulton, VP Group Marketing Unitron. "Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Designphilosophie, und unsere Teams arbeiten unermüdlich daran, Hörlösungen zu entwickeln, die es unseren Kunden ermöglichen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen und dabei von innovativem Design und flexibler Hörtechnologie zu profitieren."Der Red Dot Award, der seit 1955 vergeben wird, ist eine international anerkannte Auszeichnung, mit der herausragende Leistungen im Produktdesign gewürdigt werden. Dies ist das 9. Mal, dass Unitron den Red Dot Award für seine Hörsysteme erhalten hat, die eine Designphilosophie mit Schwerpunkt auf schöner Ästhetik, Komfort und intuitiver Funktionalität darstellen.Das Produkt wird diesen Sommer erhältlich sein. Für weitere Informationen über Moxi B-RS besuchen Sie bitte unitron.com/moxi-brsÜber UnitronBei Unitron ermöglichen wir Menschen lebensverbessernde Hörerlebnisse, die sich nahtlos in ihre Welt einfügen. Unsere solide Leistungstechnologie, unsere innovativen Erfahrungen und unser intuitives Design sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine unübertroffene Personalisierung und Optimierung. Denn jeder hat es verdient, diese Erfahrung zu lieben.TM Für weitere Informationen besuchen Sie unitron.com.Aleesha McMullinaleesham@durrellcomm.com 519-803-4797Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1804190/Unitron_Unitron_incorporates_sleek_style_and_innovates_hearing_a.jpgOriginal-Content von: Unitron, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112293/5207338