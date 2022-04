Forsta, ein im Gartner Magic Quadrant for Voice of the Customer 2021 als "Leader" eingestuftes Unternehmen, profitiert von Skaleneffekten und erhält Investitionen zur weiteren Beschleunigung der Produktinnovationen

Press Ganey, renommierter Marktführer für Patienten-, Mitglieder-, Mitarbeiter- und Verbrauchererfahrungen im Gesundheitswesen, meldete den Abschluss der Übernahme von Forsta, einem weltweit führenden Technologieanbieter in den Bereichen Marktforschung, Customer Experience (CX) und Employee Experience (EX). Die Übernahme tritt am 26. April 2022 in Kraft.

Beide Unternehmen sind branchenweit anerkannte Marktführer Press Ganey wurde vor Kurzem als Best in KLAS for Patient Experience Improvement und Forsta als "Leader" im Gartner Magic Quadrant for Voice of the Customer 2021 ausgezeichnet. Das fusionierte Unternehmen wird die Zukunft der Marktforschungs- und Experience-Technologie voranbringen.

"Gemeinsam bieten Press Ganey und Forsta unseren Unternehmenskunden die Datenkonnektivität, die beschleunigte Analysefunktionen, das Know-how in den Bereichen Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) und die detaillierten Erkenntnisse, die erforderlich sind, um reibungslose Erfahrungen liefern und die Transformation wirklich voranbringen zu können", so Patrick T. Ryan, Chairman und CEO von Press Ganey. "Gemeinsam mit Forsta expandieren wir mit hochkomplementären Marktforschungs-, CX- und EX-Technologien, die sich nahtlos mit unseren bereits bestehenden Lösungen für das Gesundheitswesen kombinieren lassen, in neue Regionen und Branchen."

"Press Ganey beschleunigt die Mission von Forsta, die globale Wissensökonomie neu zu erfinden. Mit dieser Investition werden wir in der Lage sein, Innovationen erheblich zu beschleunigen, damit unsere Kunden ihren eigenen Kunden auf schnellere Weise und in größerem Umfang bessere Erkenntnisse liefern können", so Kyle Ferguson, CEO von Forsta. "Die Konvergenz unserer Ressourcen bietet enorme Chancen, und wir haben nicht vor, diese Entwicklung zu bremsen."

Highlights der Übernahme

Beschleunigte Produktinnovationen. Die Investition von Press Ganey wird die Produktinnovationstätigkeit von Forsta deutlich beschleunigen, insbesondere in den stark nachgefragten Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Datenvisualisierung und qualitative Forschung.

Erweiterung der Marktpräsenz. Die weltweite Präsenz und das umfangreiche Netzwerk von Forsta werden die internationalen Wachstumsambitionen von Press Ganey im Gesundheitswesen voranbringen und gleichzeitig dafür sorgen, dass das Unternehmen in neue Branchen wie Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Konsumgüter expandiert.

Unübertroffene Erkenntnisse. Beide Unternehmen haben sich als Wegbereiter des Wandels bewährt und bringen ihre eigene Forschung und ihre Vordenkerrolle ein, um wichtige Erkenntnisse zu liefern, die sich mit wichtigen Themen wie Barrieren für menschenzentrierte Daten, Burnout von Mitarbeitenden und der Förderung der gesundheitlichen Gerechtigkeit befassen.

Bahnbrechende Neuerungen im Gesundheitswesen. Gestützt auf erstklassige Beratung, unübertroffenes Know-how im Bereich der Experience-Messung und proprietäre Analyseverfahren zur Erzielung von Verbesserungen wird Press Ganey bahnbrechende Neuerungen auf dem sich weiterentwickelnden Gesundheitsmarkt anbieten. Eine neue Reihe von Self-Service-Lösungen, die speziell für das Gesundheitswesen entwickelt wurden, sind ab sofort verfügbar, z. B. digitale Communities, virtuelle Fokusgruppen, Crowdsourcing und vieles mehr.

Herausragendes Humankapital. Die versierten, hochkarätigen Mitarbeitenden der beiden Unternehmen werden sich zusammenschließen, um ihre Aufgaben und Ziele aufeinander abzustimmen und um Daten nahtlos in aussagekräftige Erkenntnisse umzuwandeln, die den Erfolg des Unternehmens fördern.

Das gemeinsame Unternehmen wird weiterhin von Patrick T. Ryan als Chairman und CEO geführt; Kyle Ferguson bleibt als CEO an der Spitze von Forsta. Gemeinsam betreuen die mehr als 3.000 Mitarbeitenden des Unternehmens nun jetzt Tausende von Kunden, darunter Fortune-500-Unternehmen und führende Gesundheitssysteme, in den Regionen Nordamerika, EMEA (Europa, Naher und Mittlerer Osten sowie Afrika) und APAC (Asien-Pazifik).

Über Press Ganey

Press Ganey entwickelte vor über 35 Jahren eine wegweisende Initiative zur Leistungsverbesserung im Gesundheitswesen. Heute bietet das Unternehmen ein integriertes Lösungspaket für die Bereiche Sicherheit, klinische Spitzenleistungen, Patientenerfahrung und Mitarbeiterengagement an. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 41.000 Einrichtungen des Gesundheitswesens zusammen, um das Leiden der Patienten zu lindern und die Widerstandsfähigkeit des Pflegepersonals zu erhöhen, sodass sich Sicherheit, Qualität und die Erfahrungen in der Pflege insgesamt verbessern.

Über Forsta

Forsta ist eine Technologieplattform für die Bereiche Experience-Messung und Marktforschung. Sie sammelt und analysiert Daten und setzt die Ergebnisse in gemeinsam nutzbare Aktionen um, um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen und das Wachstum zu fördern. Die Technologie von Forsta unterstützt mit dem kompetenten Fachberaterteam des Unternehmens Organisationen dabei, die gesamten menschlichen Erfahrungen (Human Experiences bzw. HX) ihrer Zielgruppen besser zu verstehen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220413005009/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter:

Ty Fiesel (MP&F im Auftrag von Press Ganey)

tfiesel@mpf.com

+16152594000

Diandra Binney (Peppercomm im Auftrag von Forsta)

forsta@peppercomm.com