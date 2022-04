Die unsichere politische Situation in Kombination mit einer Vielzahl an internen Problemen hat Boeing überraschend deutlich in die roten Zahlen rutschen lassen. Die Aktie korrigiert daraufhin deutlich.Das Geschäftsjahr 2022 beginnt für den amerikanischen Flugzeugbauer Boeing (US0970231058) überraschend schlecht. Unter dem Strich erwirtschaftete der Konkurrent von Airbus (NL0000235190) im ersten Quartal 2022 einen Nettoverlust von 1,2 Milliarden US-Dollar. Damit fiel das Minus sogar deutlich größer aus als im von der Corona-Krise geprägten ersten ...

