Turin, Italien (ots/PRNewswire) -Im Rahmen einer mehrjährigen strategischen Partnerschaft mit Eastman hat die Gruppo Maip, ein führender internationaler Kunststoffformulierer und Compound-Hersteller, innovative Compounds für neue Harze auf dem Automobilmarkt angekündigt. Maip Compounding, das Produktionsunternehmen der Gruppe, hat seine Cherbio Produktfamilie vorgestellt, die auf der Molecular Recycling Technologie von Eastman basiert.Maip Compounding hat eine neue Reihe von Compounded-Polymeren mit ISCC Plus-Zertifizierung auf den Markt gebracht. Zur neuen Cherbio-Produktfamilie (chemisches Recycling auf Biobasis) gehört eine Reihe von ästhetischen und funktionalen Produkten, die speziell mit einer breiten Palette von Farben und Spezialeffekten formuliert wurden.Cherbio T basiert auf der Polyestererneuerungstechnologie von Eastman und enthält bis zu 50 % zertifizierte recycelte Inhaltsstoffe* von Abfallströmen aus Verbrauch und Industrie. Im Gegensatz zu mechanisch recycelten Kunststoffen bietet es eine ebenso hohe Leistung wie Neukunststoffe.Cherbio C enthält bis zu 48 % biobasierte Inhaltsstoffe aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Darüber hinaus nutzt Eastmans Kohlenstofferneuerungs-Technologie gemischte Kunststoffabfälle und enthält so zusätzlich 20 % bis 40 % zertifizierte recycelte Inhalte*. Damit bietet Eastman ein Material, das sowohl biobasiert ist als auch zertifizierte recycelte Inhalte enthält.Eastman hat mehrere Investitionen in Material-zu-Material-Recyclinganlagen angekündigt, um neue nachhaltige Materialien herzustellen. Der Aufbau der erste Anlage in Kingsport, Tennessee wird voraussichtlich Ende 2022 abgeschlossen, der Aufbau der zweiten Anlage in Frankreich soll bis 2025 abgeschlossen sein.Die bewährten Molecular Recycling-Technologien von Eastman bieten echte Kreislauffähigkeit für schwer zu recycelnde Kunststoffabfälle, die normalerweise verbrannt oder auf eine Deponie gebracht werden. Mit Molecular Recycling werden dieses schwer zu recycelnden Abfälle in ihre molekularen Bausteine zerlegt und wieder zu einem hochwertigen Material zusammengesetzt, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird. Die Polyester-Erneuerungstechnologie von Eastman gibt Materialien potenziell unendlichen Wert, da sie ihren gesamten Produktionslebenszyklus immer wieder neu beginnen. Dank der inhärenten Effizienz der Technologie und der in Frankreich verfügbaren erneuerbaren Energiequellen können Materialien mit bis zu 80 % geringeren Treibhausgasemissionen als bei herkömmlichen Verfahren hergestellt werden.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie MAIP SRL auf PAD 14, Corsia D, Stand 41, auf der GreenPlast Ausstellung und Konferenz vom 3. bis 6. Mai in Mailand, Italien.*Mithilfe seiner "Molecular Recycling"-Technologien produziert Eastman zirkuläre Produkte, die durch die International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) durch Massenbilanzzuweisung zertifiziert sind.Informationen zu Gruppo MaipGruppo Maip ist seit mehr als 40 Jahren ein führendes Unternehmen auf dem Kunststoffmarkt. Das innovationsgetriebene Wachstumsmodell des Unternehmens legt den Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung sowie den Verkauf von Spezialmaterialien für technische Anwendungen. Maip Compounding, das Compoundierungsunternehmen des Konzerns, entwickelt eine breitgefächerte Palette an thermoplastischen High-Tech-Werkstoffen mit Schwerpunkt auf Spezialfarben und technischen Lösungen, für die eine gefüllte und verstärkte, individuell anpassbare Formulierung erforderlich ist. Die Unternehmen von Gruppo Maip setzen sich langfristig und umfassend für Forschung im Bereich innovativer technischer Lösungen ein, die die Verwendung umweltfreundlicher thermoplastischer Materialien fördern können. Weitere Informationen finden Sie unter maipsrl.com.Informationen zu EastmanEastman wurde 1920 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Spezialmaterialien, das eine breite Palette an Produkten herstellt, die in alltäglichen Gebrauchsgegenständen zu finden sind. Mit dem Ziel, die Lebensqualität in Bezug auf Materialien zu verbessern, arbeitet Eastman mit seinen Kunden zusammen, um innovative Produkte und Lösungen zu liefern und gleichzeitig Sicherheit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Das innovationsgetriebene Wachstumsmodell des Unternehmens zeichnet sich durch erstklassige Technologieplattformen, intensive Kundenbindung und eine differenzierte Anwendungsentwicklung aus, um seine führenden Positionen auf attraktiven Endmärkten wie Transport, Bauwesen und Verbrauchsmaterialien auszubauen. Als globales und vielfältiges Unternehmen beschäftigt Eastman rund 14.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt und beliefert Kunden in mehr als 100 Ländern. Das Unternehmen erzielte 2021 einen Umsatz von rund 10,5 Milliarden USD und hat seinen Hauptsitz in Kingsport, Tennessee, USA. 