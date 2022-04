Planview erhält die beste Bewertung hinsichtlich der Umsetzungsfähigkeit

Das Unternehmen Planview, der weltweit führende Anbieter in den Bereichen Portfoliomanagement und Arbeitsmanagement, hat heute bekannt gegeben, dass es im Magic Quadrant 2022 für Enterprise Agile Planning Tools von Gartner1aufgrund seiner Umsetzungsfähigkeit und der Vollständigkeit seiner Vision zum dritten Mal in Folge als Leader (führender Anbieter) eingestuft wurde. Diese Neuigkeit folgt auf die kürzlich gemachte Ankündigung von Planview, dass das Unternehmen als Leader im Magic Quadrant 2022 für Strategic Portfolio Management von Gartner2 eingestuft wurde.

Sie können ein kostenloses Exemplar des Magic-Quadrant-Berichts 2022 von Gartner für Enterprise Agile Planning Tools herunterladen.

"Die letzten Jahre waren sehr turbulent, denn Unternehmen mussten ihr Geschäft transformieren und ihre Strategien angesichts erheblicher makroökonomischer Veränderungen auf dem Markt neu ausrichten", sagte Louise Allen, Chief Product Officer bei Planview. "Die ‚Enterprise Agile Planning'-Funktionen von Planview haben Unternehmen erfolgreich dabei geholfen, sich weiterzuentwickeln und die agile Transformation voranzutreiben, indem sie eine Grundlage für den Wandel bieten. Ob ein Unternehmen nun am Anfang seiner Transformation steht oder schon weiter fortgeschritten ist, Planview ermöglicht es Unternehmen, die Strategie mit der Umsetzung zu verbinden."

Laut Gartner "ist Enterprise Agile eine stetig wachsende Mainstream-Praxis. Organisationen, die agile Entwicklung im Unternehmen einführen, stehen vor der Herausforderung, die Arbeiten mehrerer Agile-Teams zu koordinieren und ihre Governance- und Führungsprozesse so anzupassen, dass sie Agile-Methoden unterstützen. EAP-Tools helfen dabei, indem sie einen besseren Überblick über die Arbeitsergebnisse bieten."

Planview wurde außerdem im Gartner -Begleitbericht zum Magic Quadrant, dem "Critical Capabilitiesfor Enterprise Agile Planning Tools"-Bericht,3 ausgezeichnet. In diesem Bericht werden die Anbieterlösungen auf der Grundlage einer Reihe von Produktmerkmalen und Fähigkeiten bewertet und deren Anwendung in wichtigen Anwendungsfällen erörtert. Planview erhielt in zwei Anwendungsfällen die höchste Punktzahl, nämlich im digitalen Produktportfolio und im hybriden Projekt-, Programm- und Produktportfolio. Planview erhielt zudem die höchste Punktzahl für den Anwendungsfall Scaled Agile Framework (SAFe).

Wenn Sie mehr über die "Enterprise Agile Planning"-Lösung von Planview erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website: www.planview.com/enterprise-agile-planning.

1 Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Agile Planning Tools von Bill Blosen, Mike West, Keith Mann, Deacon D. K. Wan, Akis Sklavounakis, Hassan Ennaciri und Sarah Davies, 25. April 2022.

2 Gartner, Magic Quadrant for Strategic Portfolio Management von Anthony Henderson und Daniel Stang, 18. April 2022.

3 Gartner, Critical Capabilities for Enterprise Agile Planning Tools von Mike West, Keith Mann, Deacon D. K. Wan, Bill Blosen, Hassan Ennaciri, Wan Fui Chan und Sarah Davies, 25. April 2022.

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Händler, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, welche die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER, Magic Quadrant und Critical Capabilities sind eingetragene Markenzeichen und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc., und/oder verbundenen Unternehmen in den USA sowie international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten

Über Planview

Planview verfolgt eine Mission: die Zukunft der vernetzten Arbeitswelt zu gestalten. Unsere Lösungen ermöglichen es Unternehmen, ihre Geschäfte von der Idee bis zur Umsetzung miteinander zu verbinden und so das Erreichen der wichtigsten Ziele zu beschleunigen. Das umfassende Spektrum an Portfoliomanagement- und Arbeitsmanagementlösungen von Planview schafft einen organisatorischen Fokus auf die strategischen Ergebnisse, auf die es ankommt, und befähigt Teams dazu, ihre beste Arbeit zu leisten, egal wie sie arbeiten. Die umfassende Planview-Plattform und das Erfolgsmodell des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, innovative, wettbewerbsfähige Produkte, Dienstleistungen und Kundenerlebnisse zu liefern. Planview hat seinen Hauptsitz in Austin (Texas, USA), mit Niederlassungen rund um die Welt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter, die 4000 Kunden und 2,4 Millionen Anwender weltweit unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.planview.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220427005762/de/

Contacts:

Leslie Marcotte, lmarcotte@planview.com