BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz trifft am Donnerstag in Tokio den japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida. Zuvor nimmt er in der Hauptstadt an einer Veranstaltung zum 60. Gründungstag der Deutschen Industrie- und Handelskammer teil. Japan zählt zu den führenden demokratischen Wirtschaftsmächten, die sich in der G7 zusammengeschlossen haben. Deutschland hat in diesem Jahr den Vorsitz in dieser Staatengruppe und richtet im Juni den G7-Gipfel im bayerischen Elmau aus. Es ist die erste Reise des Kanzlers nach Asien seit seinem Amtsantritt im Dezember. Scholz wird sich nur etwa 20 Stunden in Tokio aufhalten - weniger als die Flugzeit hin und zurück./mfi/DP/jha