Die Aktionäre der SFS Group stimmten an der 29. Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu. Thomas Oetterli wurde zum Nachfolger von Heinrich Spoerry als Präsident des Verwaltungsrats gewählt. Dr. Peter Bauschatz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hoffmann SE, wurde in den Verwaltungsrat zugewählt. Zusätzliche Informationen finden Sie in der beigefügten Medienmitteilung und auf www.sfs.com. Mit freundlichen Grüssen



