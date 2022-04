DJ PTA-Adhoc: Talenthouse AG: Talenthouse akquiriert Creative Commission, die führende Plattform für Kreative in der Musikindustrie

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baar (pta002/28.04.2022/06:00) - Talenthouse übernimmt auch das Team von Sponsokit, das die datengesteuerte KI basierte Software-Plattform für Influencer Marketing entwickelte

(Baar/Schweiz) Talenthouse AG (SIX THAG) erweitert ihr Musikindustrie-Vertikal durch die Übernahme von Creative Commission ( http://creative-commission.com ) und fügt seiner Community eine loyale Nutzerbasis von Abonnenten sowie eine umfangreiche Liste von weltbekannten Plattenfirmen und Musikkünstlern hinzu. Creative Commission hat seit ihrer Gründung Aufträge mit einem Wert von über USD 12 Millionen für Kreative über ihre Plattform vermittelt und bietet nun über 800 Jobmöglichkeiten pro Jahr, wodurch sich die Zahl der massgeschneiderten Briefings von Talenthouse-Kunden mehr als verdoppelt.

Creative Commission, mit Hauptsitz in London, ist die führende Plattform, die Kreative mit der Musikindustrie verbindet. Sie bringt ihre aus einer grossen Vielzahl von Mitgliedern bestehende Community mit Kunden wie z.B. Warner Music, UMG, Sony Music, Columbia Music, Interscope Records, Atlantic Records und Virgin Records zusammen.

In der Vergangenheit haben Superstars wie die Rolling Stones, Ed Sheeran, Dua Lipa, Elton John und Robbie Williams kreative Inhalte für ihre Albumkampagnen und -tourneen über Creative Commission in Auftrag gegeben, darunter Animationen, Albumcover und Social Assets.

Die Vertragsunterzeichnung für die Übernahme fand am Abend des 27. April 2022 statt. Über den Kaufpreis haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

Talenthouse hat auch das Team, das Sponsokit aufgebaut hat, übernommen und die KI-basierte, datengesteuerte Software-Plattform für Influencer-Marketing von Sponsokit erworben. Über den Kaufpreis der Transaktion haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Talenthouse nutzt diese Software einerseits als zusätzliches Kampagnenmanagement-Tool, das vor allem als Ergänzung zu den Briefings der Talenthouse-Kunden nützlich ist, zum anderen zur Verbesserung der Datenanalyse, die für die Verbesserung ihrer Services entscheidend ist.

Clare McKeeve, CEO von Talenthouse, sagt: "Wir freuen uns sehr über die Akquisition von Creative Commission. Sie wird die Beziehungen von Talenthouse zur Unterhaltungs- und Musikindustrie stärken. Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt in unserer vertikalen Expansionsstrategie, immer mit dem Ziel, mehr Arbeit und Möglichkeiten für unsere Gemeinschaft von Kreativen zu schaffen. Wir freuen uns darauf, die bestehende Creative Commission Plattform auszubauen und heissen Nick Clark und Matt Proud bei Talenthouse willkommen. Ausserdem freue ich mich, dass das Team, das Sponsokit entwickelt hat, auch zu uns gestossen ist. Es ist ein erfahrenes Team von geschäftsorientierten Daten-Ingenieuren, die Talenthouse einen Mehrwert bringen werden."

Nick Clark, Mitbegründer & Direktor bei Creative Commission fügt hinzu: "Wir freuen uns, Talenthouse beizutreten, um unsere globale Reichweite und physische Präsenz in der Musikindustrie weiter auszubauen. Seit 2013 sind wir die erste Anlaufstelle für Plattenlabels und Künstlermanager. Dieser Deal wird das Volumen an bezahlten Freelance-Jobs für unsere grossartige Community von Kreativen deutlich erhöhen, während wir weltweit neue, aufregende Territorien erschliessen. Wir können es kaum erwarten, loszulegen!"

Datum ( https://biz.talenthouse.com/invest/calendar-events ) der Veröffentlichung der Finanzergebnisse Q1 / 2022: 10. Mai 2022

Talenthouse AG

Talenthouse AG ist ein Technologieplattform-Unternehmen, das mit der weltweit grössten Kreativ-Community mit über 14 Mio. Mitgliedern zusammenarbeitet, um hochwertige digitale Inhalte für zahlreiche weltweit tätige Grossunternehmen wie Netflix und Snap zu produzieren. Talenthouse AG mit den Kreativplattformen Talenthouse, EyeEm, Ello, Zooppa und Jovoto nimmt bei der strukturellen Neuausrichtung der Content-Produktion eine Vorreiterrolle ein und nutzt dazu ein plattformbasiertes Geschäftsmodell, um Inhalte bereitzustellen, die bezüglich Umfang und Qualität mit der Konsumentennachfrage im digitalen Zeitalter Schritt halten können. Gleichzeitig bietet die Gesellschaft so noch mehr kreativen Köpfen Entwicklungschancen. Die Gesellschaft ist in der Schweiz domiziliert und verfügt neben dem operativen Hauptsitz in London über Niederlassungen in Los Angeles, New York City, Berlin, Mailand und Philadelphia.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.business.talenthouse.com

Börsenkotierung: SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com)

Tickersymbol: THAG (CH)

Valorennummer: 1 081 986

ISIN: CH0010819867

Kontakt: Talenthouse AG, Zugerstrasse 8a, 6340 Baar, Schweiz

Investor Relations: Scott Lanphere

invest@talenthouse.com

Medienstelle: Brigitte Kaps

Tel. +41 43 344 38 38 oder Mobile +41 79 289 2042

Brigitte@talenthouse.com

Über Creative Commission

Creative Commission ist darauf spezialisiert, freiberufliche Kreative mit der Musikindustrie zusammenzubringen. Die 2013 gegründete Freelance-Jobplattform mit Hauptsitz in London hat bereits Tausende von kreativen Aufträgen für ihre Superstar-Kunden in fünf wichtigen kreativen Bereichen erfolgreich abgewickelt: Video, Animation, Design, Fotografie und Digital. Das Unternehmen arbeitet regelmässig mit den grossen Plattenfirmen Sony, Universal und Warner zusammen, um die besten kreativen Freiberufler, Studios und Agenturen aus der ganzen Welt zu vermitteln. http:// creative-commission.com

Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient Informationszwecken. Sie stellt keine Empfehlung und kein Angebot sowie keine Aufforderung zum Kauf von Aktien beziehungsweise keine Werbung zum Kauf von Aktien der Talenthouse AG in irgendeiner Jurisdiktion dar. Diese Medienmitteilung gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen. Ein entsprechender Prospekt wurde ausschliesslich für die Kotierung von Aktien der Talenthouse AG an der Schweizer Börse SIX veröffentlicht. Der Prospekt wurde nicht zum Zwecke eines Angebots von Aktien veröffentlicht. Er kann unter invest.talenthouse.com ( http://invest.talenthouse.com/ ) heruntergeladen werden und ist kostenlos bei Talenthouse AG, Zugerstrasse 8a, 6340 Baar, Schweiz (E-Mail: invest@talenthouse.com; Telefon: +41 43 344 38 38) erhältlich.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Australien, Kanada, Japan oder in den Europäischen Wirtschaftsraum bzw. innerhalb dieser Länder bestimmt und dürfen nicht in diesen Ländern oder mittels Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in diesen Ländern verteilt oder dorthin weitergeleitet werden.

Im Vereinigten Königreich wird diese Medienmitteilung nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung"), oder (ii) vermögende Gesellschaften und andere vermögende Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen.

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der Talenthouse AG. Die Talenthouse AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen.

(Ende)

Aussender: Talenthouse AG Adresse: Zugerstrasse 8a, 6340 Baar Land: Schweiz Ansprechpartner: Scott Lanphere Tel.: +41 43 344 38 38 E-Mail: invest@talenthouse.com Website: www.business.talenthouse.com

ISIN(s): CH0010819867 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1651118400885 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2022 00:00 ET (04:00 GMT)