Die Voranmeldung für das neue P2E Pandonia-Universum beginnt vor der gleichzeitigen weltweiten Veröffentlichung Die drei Pandonia-Universen sind "Pandonia Arena", "Guardians of Pandonia" und "Dragons of Pandonia". Die Voranmeldung ist jetzt auf https://pandonia.co möglich.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220426006358/de/

Für drei neue P2E Pandonia Universen haben vor der weltweiten Veröffentlichung die Voranmeldungen begonnen. Die drei Pandonia-Universen sind "Pandonia Arena", "Guardians of Pandonia" und "Dragons of Pandonia". Die Voranmeldungen sind jetzt auf der offiziellen Website möglich. (Grafik: Business Wire)

"Pandonia Arena" mit einzigartigen Hauptfiguren

"Pandonia Arena" wurde als Non-Fungible Token (NFT) für Hauptfiguren mit unverwechselbarer Optik und einzigartigen Fähigkeiten ausgegeben. Die Kontrollmethode, die allen einfaches Spielen ermöglicht in Modi wie Battle Royale, Big Boss oder Crown ist ein enormer Vorteil. Die weltweite Nr. 1 unter den NFT-basierten Arcade P2E-Spielen, "Pandonia Arena", wird im Mai auf den Markt kommen.

Neues RPG P2E-Spiel für Sammler/innen "Guardians of Pandonia"

"Guardians of Pandonia" ist ein mobiles RPG für Sammler/innen, in dem Sie sich ein Team aus bis zu sechs Charakteren zusammenstellen und Abenteuer, Raubzüge und SgS-Inhalte erleben können. Insbesondere in Japan bestehen hohe Erwartungen an dieses neue P2E-Spiel für Sammler/innen. Die Veröffentlichung ist daher für Juni geplant.

MMORPG "Dragons of Pandonia" eine Geschichte um viele verschiedene Drachen

"Dragons of Pandonia" ist ein MMORPG mit Schwerpunkt auf Drachen In diesem P2E-basierten MMORPG schreiben die Teilnehmer/innen selbst große, starke Geschichten, die auf fünf verschiedenen Berufen und diversen Drachen basieren. Die Entwicklung läuft, und die weltweite Veröffentlichung ist für Juli geplant.

Besondere Vorteile bei Voranmeldung für die drei Pandonia-Universen

Pando Software hat angekündigt, dass vorangemeldete Nutzer/innen im Rahmen eines Airdrop-Events Privilegien für das Spiel erhalten werden: 10.000 mPANDO sollen passend zum offiziellen Veröffentlichungsdatum des Spiels gezogen und verteilt werden.

In den drei neuen Pandonia-Universen können die Nutzer/innen über das Spiel sowie über andere aktuell von Pando Software betreute Spiele mPANDO erwerben. mPANDO ist eine MainNet-Währung und soll für verschiedene spielinterne Anwendungen genutzt werden können.

Beginnend mit "Legend of Pandonia" als ihrem ersten P2E-Projekt im Jahr 2022 hat Pando Software mit der Veröffentlichung von "I Love Pandonia" auf dem internationalen Markt angeknüpft.

Das detaillierte Programm und Neuigkeiten zu den drei Pandonia-Universen finden Sie auf der offiziellen Website (https://pandonia.co).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220426006358/de/

Contacts:

Pando Software Inc

Lucia Tanti

+82-70-5100-0815

pr@pandosoft.co.kr