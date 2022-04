Das amerikanische Modeunternehmen Steve Madden Ltd. (ISIN: US5562691080, NASDAQ: SHOO) wird am 24. Juni 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,21 US-Dollar auszahlen. Record date ist der 13. Juni 2022. Auf das Jahr gerechnet werden somit 0,84 US-Dollar an die Investoren ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 42,88 US-Dollar (Stand: 27. April 2022) bei 1,96 Prozent. Im ...

