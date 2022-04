, Nel unnd Plug Power - zwei Wasserstoff Pureplayer die bei den Analysten sehr gut weg kommen. Wie abgesprochen kam gestern im Abstand von wenigen Stunden bei beiden eine Meldung zu Auftragseingängen - Tankstellen respektive Elektrolyseur. Beide kamen aus Europa. Erste Zeichen von REPowerEU? , Die amerikanische Plug Power sicherte sich einen 10 MW Elektrolyseur-Auftrag aus Ungarn. Und die Norweger konnten zwei Aufträge von einem Kunden "aus Europa" verbuchen. an zu wirken?Wobei Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) definitiv den höheren Auftragswert in seine Bücher nehmen kann: Gesamtprojektkosten ...

