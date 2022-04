The following instruments on XETRA do have their first trading 28.04.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.04.2022Aktien1 US91377B1098 Universal Music Group N.V. ADR2 AU0000180200 Evolution Energy Minerals Ltd.3 US65343A1060 Nexity S.A. ADR4 EE3100096140 Robus Group AS5 DE000A30U9F9 Aareal Bank AG z.Verk6 CH1169151003 Georg Fischer AG7 US00847L2097 Agile Therapeutics Inc.Anleihen/ETF/ETP1 US036752AT01 Anthem Inc.2 US036752AU73 Anthem Inc.3 AU3CB0286854 Council of Europe Development Bank (CEB)4 US71654QDH20 Petróleos Mexicanos5 BE0002853340 Communauté française de Belgique6 XS2475513953 Ontario Teachers Finance Trust7 FR001400A2T9 Société Générale SFH S.A.8 FR001400A2U7 Société Générale SFH S.A.9 FR001400A3H2 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale10 XS2475502832 De Volksbank N.V.11 DE000HLB73T2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB73U0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB72R8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB72E6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 LU2451511526 Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF16 IE000LG4J7E7 WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF17 GB00BNRRFJ82 CoinShares FTX Physical FTX Token