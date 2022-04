DGAP-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

Marinomeds Carragelose-Vertriebsnetz in Australien verstärkt



28.04.2022 / 07:45

Marinomeds Carragelose-Vertriebsnetz in Australien verstärkt Aspen Pharmacare Australia übernimmt mit ENT Technologies zum 31. März 2022 den bisherigen australischen Carragelose-Vertriebspartner von Marinomed

Mit dem Beginn der Erkältungssaison auf der Südhalbkugel wird damit das Vertriebsnetz von Carragelose verstärkt Korneuburg, Österreich, 28. April 2022 - Marinomed Biotech AG (VSE:MARI), ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit global vermarkteten Therapeutika, gab heute bekannt, dass Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd, eines der führenden pharmazeutischen Unternehmen des Landes, die Vertriebspartnerschaft für Carragelose-basierte Nasensprays in Australien übernimmt. Aspen hat kürzlich ENT Technologies Pty Ltd (ENTT) übernommen, das Carragelose als Flo Travel, ein schützendes Nasenspray, das Viren abfangen kann, bisher in Australien vermarktet hat. Aspen erhält die Palette der Flo-Nasen- und Nasennebenhöhlenprodukte von ENTT und vermarktet nun das Flo Travel-Spray. Durch Aspens gut etablierten Arzt-Außendienst und die leistungsfähigen Marketingstrukturen wird weiteres Wachstum ermöglicht. Die Übernahme von ENTT bietet Aspen eine attraktive Möglichkeit, mit einem Portfolio hoch angesehener Produkte führend in einer Arzneimittelkategorie zu werden. Die neuen Produkte ergänzen Aspens bestehendes Angebot an OTC-Produkten in Australien optimal. "Wir freuen uns darauf, die erfolgreiche Partnerschaft, die wir mit ENTT in Australien aufgebaut haben, nun mit Aspen fortzusetzen. Mit ihrem Know-how und ihren Ressourcen im Rücken hoffen wir, die Verbreitung von Carragelose-Nasensprays weiter zu erhöhen, damit noch mehr Menschen von ihrer virus-blockenden Wirkung profitieren können. Dies gilt umso mehr, als die Erkältungs- und Grippesaison auf der Südhalbkugel nun beginnt", sagte Dr. Cornelia Kutzer, CBO von Marinomed. Die auf Carragelose basierenden Produkte von Marinomed sind in mehr als 40 Ländern über ein weltweites Netz von Partnern erhältlich. Erst kürzlich konnte Marinomed sein Netzwerk weiter stärken: durch eine Partnerschaft mit Perrigo Company plc (NYSE; TASE: PRGO) in Skandinavien und Frankreich und in Südkorea durch eine Vereinbarung mit Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd (128940:Korea SE). Über Carragelose(R):

Carragelose(R) ist ein sulfatiertes Polymer aus der Rotalge mit einem einzigartigen, breiten virus-blockenden Wirkungsspektrum. Es ist bekannt als ein verträgliches, effektives und sicheres Mittel zur Vorbeugung und Behandlung von viralen Erkrankungen der Atemwege. Mehrere klinische und präklinische Studien haben gezeigt, dass Carragelose(R) eine Schicht auf der Schleimhaut bildet, die eindringende Viren umschließt und inaktiviert, und sie so davon abhält, Zellen zu infizieren. Laborstudien und klinische Daten haben gezeigt, dass Carragelose(R) auch SARS-CoV-2 inaktivieren kann.[1],[2] Marinomed hält die Patentrechte an Carragelose(R) und hat Carragelose(R) zum Vertrieb in Europa, Kanada, Australien und weiteren Ländern in Asien und Lateinamerika auslizensiert. Marinomeds Carragelose(R)-Portfolio von Nasensprays und Produkten für den Rachenraum finden Sie unter https://www.carragelose.com/en/portfolio/launched-products, die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu Carragelose(R) unter https://www.marinomed.com/de/publikationen/wissenschaftliche-publikationen. Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv(R) und der Wirkungsweise von Iota-Carrageen. Die Marinosolv(R)-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Virologie-Segment umfasst Carragelose(R)-basierte rezeptfreie Produkte zur Prophylaxe und Therapie von viralen Infektionen der oberen Atemwege, die in mehr als 40 Ländern verpartnert sind. Zudem entwickelt Marinomed basierend auf Iota-Carrageen Arzneimittel für verschiedene schwere virale Infektionskrankheiten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert im Prime Market der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com. Rückfragehinweis: Marinomed Biotech AG

PR: Lucia Mayr-Harting

T +43 2262 90300 158

E-Mail: pr@marinomed.com

IR: Stephanie Kniep

T +43 2262 90300 226

E-Mail: ir@marinomed.com Internationale Medienanfragen

MC Services AG

Dr. Brigitte Keller, Dr. Regina Lutz

T +49 89 210228 0

E-Mail: marinomed@mc-services.eu Disclaimer

[1]https://www.dovepress.com/efficacy-of-a-nasal-spray-containing-iota-carrageenan-in-the-postexpos-peer-reviewed-fulltext-article-IJGM

[2]https://www.marinomed.com/de/news/marinomed-biotech-ag-informiert-ueber-positive-klinische-ergebnisse-fuer-iota-carrageen-nasenspray-zur-covid-19-praevention-1

