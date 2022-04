Die Erwartungen an Meta waren so gering, dass die Facebook-Mutter nachbörslich die Prognosen schlagen konnte. Der Kurs sprang um mehr 18 %. Samsung legte ein sehr starkes Chip-Geschäft vor. Die restlichen Geschäftsbereiche entwickelten sich aber schwach. PayPal legte ein schwaches Quartal und schwachen Ausblick vor. Der Gewinn fiel um -54 %.Asien folgt heute früh dem nachbörslichen Rebound der Wall Street höher. Bis auf die chinesischen Onshore-Indizes liegen alle Benchmarks der Region deutlich im Plus und werden vom Nikkei 225 Index angeführt. Der ...

