Der Laserspezialist LPKF ist nach einem schwierigen Jahr 2021 wieder in die schwarzen Zahlen gelangt. Mit knapp 26 Mio. Euro lag der Umsatz im ersten Quartal 59 % höher als ein Jahr zuvor. Das lag auch an verschobenen Projekten aus dem letzten Quartal des vergangenen Jahres. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) verdiente LPKF 1 Mio. Euro nach einem Verlust von gut 4 Mio. ein Jahr zuvor. Damit erreichte die Gesellschaft das obere Ende ihrer eigenen Quartalsprognose. Auch unter dem Strich stand mit 0,7 Mio. Euro wieder ein kleiner Überschuss.



Für das zweite Quartal erwartet LPKF einen Umsatz zwischen 25 und 30 Mio. Euro. Das operative Ergebnis soll zwischen minus 1,5 Mio. Euro und plus 2,5 Mio. Euro liegen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



