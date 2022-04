DJ Travis Perkins: Transaction in Own Shares

Transactions in Own Shares

Travis Perkins plc (the "Company") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares of 11.205105 pence each on the London Stock Exchange, from Citigroup Global Markets Limited as part of its second share buy-back programme announced on 1 March 2022:

Date of purchase: 27 April 2022 Number of Ordinary Shares Purchased: 59,554 Highest price paid per share (GBP): GBP12.5000 Lowest price paid per share (GBP): GBP12.4650 Volume weighted average price paid per share (GBP): GBP12.4889

The repurchased shares will be held in treasury (and some may subsequently be transferred to the Company's employee benefit trust). Following the purchase of these shares, Travis Perkins holds 3,970,978 of its ordinary shares in treasury and has 211,054,948 ordinary shares in issue (excluding treasury shares).

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014, as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, a full breakdown of the purchases of ordinary shares made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company on an individual basis can be found by clicking on the link at the end of this announcement.

Aggregated information is set out below.

Trading Venue Volume weighted average price (GBP) Aggregated volume XLON 12.4890 37,699 BATE 12.4888 21,855 ChiX

Schedule of purchases - individual transactions

Trading Number of Price Per Share Transaction Reference Transaction Time Venue Shares (GBP) Code 15:57:21 BATE 61 1250.00 x8KAi2oI@EH 15:57:11 XLON 6 1250.00 x8KAi2oI@KI 15:57:11 XLON 400 1250.00 x8KAi2oI@KK 15:57:11 XLON 64 1250.00 x8KAi2oI@KM 15:57:11 BATE 542 1250.00 x8KAi2oI@KO 15:44:46 XLON 105 1250.00 x8KAi2oIui0 15:44:46 XLON 202 1250.00 x8KAi2oIuiI 15:44:06 BATE 349 1250.00 x8KAi2oIuUSDa 15:44:06 BATE 6 1250.00 x8KAi2oIuUSDc 15:44:06 BATE 339 1250.00 x8KAi2oIuUSDl 15:44:06 BATE 256 1250.00 x8KAi2oIuUSDq 15:44:06 XLON 237 1249.50 x8KAi2oIuUSDB 15:44:06 BATE 94 1250.00 x8KAi2oIuUSDC 15:44:06 BATE 145 1250.00 x8KAi2oIuUSDE 15:44:06 XLON 470 1249.50 x8KAi2oIuUSDR 15:44:06 BATE 369 1249.50 x8KAi2oIuUSDT 15:43:45 XLON 222 1249.50 x8KAi2oIu3T 15:43:45 XLON 417 1249.50 x8KAi2oIu3V 15:42:29 BATE 15 1249.50 x8KAi2oIvf9 15:42:29 XLON 202 1249.50 x8KAi2oIvf5 15:42:29 XLON 45 1249.50 x8KAi2oIvf7 15:42:29 XLON 450 1249.50 x8KAi2oIvfB 15:42:29 BATE 16 1249.50 x8KAi2oIvfD 15:42:29 BATE 219 1249.50 x8KAi2oIvfF 15:42:29 BATE 141 1249.50 x8KAi2oIvfH 15:41:29 BATE 164 1250.00 x8KAi2oIv4g 15:41:29 BATE 265 1250.00 x8KAi2oIv49 15:41:29 BATE 22 1250.00 x8KAi2oIv4B 15:41:07 XLON 134 1250.00 x8KAi2oIv8s 15:41:06 BATE 232 1250.00 x8KAi2oIvBT 15:41:03 BATE 3 1250.00 x8KAi2oIvND 15:41:01 BATE 158 1250.00 x8KAi2oIvHi 15:41:01 BATE 130 1250.00 x8KAi2oIvHr 15:41:01 BATE 31 1250.00 x8KAi2oIvHt 15:41:01 BATE 161 1250.00 x8KAi2oIvHz 15:41:00 BATE 159 1250.00 x8KAi2oIvGk 15:40:41 BATE 150 1250.00 x8KAi2oIcb@ 15:40:41 BATE 12 1250.00 x8KAi2oIcb0 15:40:41 XLON 155 1250.00 x8KAi2oIcbP 15:40:36 BATE 237 1250.00 x8KAi2oIcck 15:40:36 BATE 39 1250.00 x8KAi2oIccm 15:40:36 XLON 396 1250.00 x8KAi2oIccg 15:40:36 XLON 74 1250.00 x8KAi2oIcci 15:39:01 XLON 160 1250.00 x8KAi2oIc98 15:39:01 BATE 44 1250.00 x8KAi2oIc9G 15:39:01 BATE 117 1250.00 x8KAi2oIc9I 15:39:01 XLON 470 1250.00 x8KAi2oIc9V 15:39:01 BATE 274 1250.00 x8KAi2oIc8X 15:38:47 BATE 162 1250.00 x8KAi2oIcNx 15:38:47 BATE 4 1250.00 x8KAi2oIcN@ 15:38:47 XLON 266 1250.00 x8KAi2oIcNE 15:38:47 XLON 423 1250.00 x8KAi2oIcNG 15:38:30 XLON 453 1249.50 x8KAi2oIcIO 15:38:30 XLON 17 1249.50 x8KAi2oIcIQ 15:38:04 BATE 274 1249.00 x8KAi2oIdaU 15:38:04 XLON 499 1249.00 x8KAi2oIdaS 15:37:51 BATE 200 1249.50 x8KAi2oIdYu 15:37:26 XLON 123 1248.50 x8KAi2oIdod 15:37:09 XLON 79 1249.00 x8KAi2oId4V 15:37:09 XLON 1549 1249.00 x8KAi2oId7n 15:37:09 XLON 221 1249.00 x8KAi2oId7p 15:37:09 XLON 14 1249.00 x8KAi2oId7t 15:37:09 XLON 210 1249.00 x8KAi2oId7r 15:37:09 XLON 122 1248.50 x8KAi2oId7w 15:37:09 BATE 265 1248.50 x8KAi2oId7y 15:37:09 BATE 10 1248.50 x8KAi2oId7@ 15:37:08 BATE 273 1249.00 x8KAi2oId7M 15:37:06 XLON 205 1249.00 x8KAi2oId6x 15:37:05 XLON 106 1249.50 x8KAi2oId1n 15:36:56 XLON 106 1249.50 x8KAi2oIdDr 15:36:07 XLON 13 1249.00 x8KAi2oIdGz 15:36:07 XLON 200 1249.50 x8KAi2oIdGUSD 15:35:31 BATE 31 1249.00 x8KAi2oIaXe 15:35:04 XLON 458 1249.00 x8KAi2oIaf7 15:35:04 XLON 12 1249.00 x8KAi2oIaf9 15:34:21 BATE 15 1249.00 x8KAi2oIayM 15:34:21 XLON 283 1249.00 x8KAi2oIayI 15:34:21 XLON 16 1249.00 x8KAi2oIayK 15:32:39 BATE 10 1248.50 x8KAi2oIblz 15:32:06 XLON 14 1248.50 x8KAi2oIbxX 15:32:06 BATE 177 1248.50 x8KAi2oIbxb 15:32:06 XLON 182 1248.50 x8KAi2oIbxZ 15:32:04 XLON 138 1249.00 x8KAi2oIbwA 15:32:04 BATE 51 1249.00 x8KAi2oIbwC 15:32:04 BATE 87 1249.00 x8KAi2oIbwE 15:32:04 BATE 218 1249.50 x8KAi2oIbwJ 15:32:04 BATE 80 1249.50 x8KAi2oIbwL 15:32:04 BATE 17 1249.50 x8KAi2oIb5Z 15:32:04 BATE 161 1249.50 x8KAi2oIb5m 15:32:04 BATE 182 1249.00 x8KAi2oIb5t 15:32:04 XLON 187 1249.00 x8KAi2oIb5v 15:32:01 BATE 160 1249.50 x8KAi2oIb4O 15:32:01 XLON 160 1249.50 x8KAi2oIb4M 15:31:39 BATE 100 1249.50 x8KAi2oIb9b 15:30:32 XLON 345 1247.50 x8KAi2oIYiL 15:30:32 BATE 239 1247.50 x8KAi2oIYiN 15:30:23 XLON 411 1248.00 x8KAi2oIYg3 15:30:23 BATE 219 1248.00 x8KAi2oIYg5 15:30:23 BATE 7 1248.00 x8KAi2oIYg7 15:30:08 BATE 153 1248.50 x8KAi2oIYoc 15:30:08 XLON 521 1248.50 x8KAi2oIYoe 15:30:00 BATE 251 1248.50 x8KAi2oIYUSDL 15:30:00 XLON 750 1248.50 x8KAi2oIYUSDP 15:29:32 BATE 67 1248.50 x8KAi2oIY0H 15:29:29 BATE 81 1248.50 x8KAi2oIYDK 15:29:28 BATE 21 1248.50 x8KAi2oIYCp 15:29:28 BATE 72 1248.50 x8KAi2oIYCr 15:29:28 BATE 24 1248.50 x8KAi2oIYCt 15:29:24 XLON 163 1249.00 x8KAi2oIYED 15:27:28 XLON 347 1248.50 x8KAi2oIZ7T 15:27:28 BATE 289 1248.50 x8KAi2oIZ7V 15:25:52 XLON 106 1249.00 x8KAi2oIWfP 15:25:52 BATE 167 1249.50 x8KAi2oIWfV 15:25:52 XLON 152 1249.50 x8KAi2oIWfR 15:25:52 XLON 15 1249.50 x8KAi2oIWfT 15:25:38 BATE 11 1249.50 x8KAi2oIWg0 15:25:38 XLON 11 1249.50 x8KAi2oIWg@ 15:25:38 BATE 277 1250.00 x8KAi2oIWg2 15:25:16 BATE 133 1249.00 x8KAi2oIWuq 15:25:16 BATE 14 1249.00 x8KAi2oIWus 15:25:16 XLON 199 1249.00 x8KAi2oIWum 15:25:16 XLON 19 1249.00 x8KAi2oIWuo 15:24:33 XLON 368 1248.50 x8KAi2oIWHl 15:24:33 BATE 41 1248.50 x8KAi2oIWHn 15:24:33 BATE 74 1248.50 x8KAi2oIWHp 15:24:20 BATE 29 1248.50 x8KAi2oIWVV 15:24:20 BATE 130 1248.50 x8KAi2oIWUY 15:24:20 BATE 274 1248.50 x8KAi2oIWUh 15:24:20 XLON 332 1248.50 x8KAi2oIWUf 15:24:09 XLON 218 1249.00 x8KAi2oIXbu 15:23:53 XLON 441 1249.00 x8KAi2oIXZW 15:23:01 XLON 152 1248.50 x8KAi2oIXu6 15:22:44 XLON 181 1249.00 x8KAi2oIX0U 15:22:12 XLON 177 1249.00 x8KAi2oIXNV 15:22:12 BATE 120 1249.00 x8KAi2oIXMj 15:22:12 XLON 219 1249.00 x8KAi2oIXMf 15:22:12 XLON 20 1249.00 x8KAi2oIXMh 15:22:12 XLON 547 1249.50 x8KAi2oIXMn 15:22:12 BATE 174 1249.50 x8KAi2oIXMp 15:22:01 BATE 399 1250.00 x8KAi2oIXJB 15:22:01 XLON 39 1250.00 x8KAi2oIXJ7 15:22:01 XLON 587 1250.00 x8KAi2oIXJ9 15:21:25 BATE 54 1249.50 x8KAi2oIkci 15:21:24 BATE 26 1249.50 x8KAi2oIkcD 15:21:24 BATE 27 1249.50 x8KAi2oIkcF 15:20:37 BATE 10 1248.00 x8KAi2oIk@n 15:20:37 XLON 211 1248.50 x8KAi2oIk@D 15:20:37 XLON 200 1248.50 x8KAi2oIk@F 15:20:11 BATE 67 1248.00 x8KAi2oIk2c 15:20:01 BATE 159 1248.00 x8KAi2oIk9y 15:20:01 BATE 40 1248.00 x8KAi2oIk9@ 15:20:01 BATE 109 1248.00 x8KAi2oIk90 15:20:01 XLON 755 1248.00 x8KAi2oIk9B 15:20:01 BATE 297 1248.00 x8KAi2oIk9D 15:19:51 XLON 80 1249.00 x8KAi2oIkKa 15:19:51 XLON 279 1249.00 x8KAi2oIkKg 15:19:51 XLON 181 1249.00 x8KAi2oIkKi 15:18:35 BATE 32 1247.00 x8KAi2oIlUSDF 15:18:35 XLON 11 1247.00 x8KAi2oIlUSDB 15:18:35 XLON 19 1247.00 x8KAi2oIlUSDD 15:18:35 XLON 49 1247.50 x8KAi2oIlUSDG 15:18:35 XLON 89 1247.50 x8KAi2oIlUSDI 15:18:35 BATE 267 1247.50 x8KAi2oIlUSDK 15:17:55 BATE 50 1247.50 x8KAi2oIlBG 15:17:41 BATE 67 1247.00 x8KAi2oIlTt 15:17:41 BATE 161 1247.00 x8KAi2oIlTy 15:17:41 XLON 125 1247.00 x8KAi2oIlT@ 15:17:41 BATE 10 1247.00 x8KAi2oIlT0 15:17:41 BATE 32 1247.00 x8KAi2oIlT4 15:17:41 XLON 25 1247.00 x8KAi2oIlT2 15:17:41 BATE 291 1247.50 x8KAi2oIlTA 15:17:41 XLON 279 1247.50 x8KAi2oIlT6 15:17:41 XLON 67 1247.50 x8KAi2oIlT8 15:17:27 BATE 16 1248.00 x8KAi2oIibN 15:17:27 BATE 259 1248.00 x8KAi2oIibP 15:17:25 BATE 58 1248.00 x8KAi2oIid3 15:17:23 XLON 272 1248.00 x8KAi2oIica 15:17:09 BATE 51 1248.00 x8KAi2oIijS 15:17:04 XLON 209 1248.00 x8KAi2oIil7 15:17:04 BATE 151 1248.00 x8KAi2oIilU 15:17:04 XLON 699 1248.00 x8KAi2oIilS 15:16:48 XLON 30 1248.00 x8KAi2oIinB 15:16:48 XLON 444 1248.00 x8KAi2oIinD 15:16:48 BATE 131 1248.00 x8KAi2oIinJ 15:16:48 BATE 85 1248.00 x8KAi2oIinL 15:16:48 XLON 470 1248.00 x8KAi2oIinO 15:16:48 BATE 416 1248.00 x8KAi2oIinQ 15:15:22 XLON 176 1248.00 x8KAi2oIiVp 15:15:19 BATE 290 1248.00 x8KAi2oIiUd 15:15:16 XLON 166 1248.00 x8KAi2oIiPt 15:14:51 BATE 63 1246.50 x8KAi2oIjkI 15:14:49 BATE 70 1246.50 x8KAi2oIjf@ 15:14:49 XLON 404 1247.00 x8KAi2oIjf9 15:14:49 XLON 16 1247.00 x8KAi2oIjfB 15:14:49 BATE 300 1247.00 x8KAi2oIjfF 15:14:49 XLON 214 1247.00 x8KAi2oIjfD 15:14:49 BATE 20 1247.00 x8KAi2oIjfH 15:14:49 BATE 99 1247.00 x8KAi2oIjfJ 15:14:49 XLON 209 1247.00 x8KAi2oIjfK 15:14:40 XLON 96 1247.00 x8KAi2oIjsB 15:13:39 BATE 312 1247.00 x8KAi2oIj8H 15:13:39 XLON 15 1247.00 x8KAi2oIj8J 15:13:39 XLON 310 1247.00 x8KAi2oIjBb 15:13:38 XLON 174 1247.00 x8KAi2oIjBn 15:13:38 XLON 73 1247.50 x8KAi2oIjBp 15:13:38 BATE 186 1247.50 x8KAi2oIjBr 15:13:31 XLON 327 1247.50 x8KAi2oIjKZ 15:12:53 BATE 403 1247.00 x8KAi2oIgaG 15:12:53 XLON 240 1247.00 x8KAi2oIgaE 15:12:53 XLON 122 1247.50 x8KAi2oIgaK 15:12:14 BATE 180 1247.50 x8KAi2oIgtC 15:12:14 XLON 371 1247.50 x8KAi2oIgtA 15:11:59 BATE 344 1248.00 x8KAi2oIgUSDW 15:11:59 XLON 315 1248.00 x8KAi2oIgyS 15:11:59 XLON 362 1248.00 x8KAi2oIgyU 15:11:18 BATE 131 1248.50 x8KAi2oIg8T 15:11:18 BATE 69 1248.50 x8KAi2oIg8V 15:10:41 BATE 128 1248.50 x8KAi2oIgQx 15:10:41 XLON 200 1248.50 x8KAi2oIgQv 15:10:18 XLON 459 1249.00 x8KAi2oIhjc 15:10:18 BATE 217 1249.00 x8KAi2oIhjt 15:10:18 XLON 677 1249.00 x8KAi2oIhjr 15:09:09 XLON 598 1249.00 x8KAi2oIh5i 15:09:09 BATE 77 1249.00 x8KAi2oIh5k 15:09:09 BATE 67 1249.00 x8KAi2oIh5m 15:08:42 BATE 170 1249.50 x8KAi2oIhEh 15:08:42 BATE 242 1249.50 x8KAi2oIhEo 15:08:42 XLON 104 1249.50 x8KAi2oIhEk 15:08:42 XLON 263 1249.50 x8KAi2oIhEm 15:08:41 XLON 188 1250.00 x8KAi2oIhEJ 15:08:29 XLON 200 1250.00 x8KAi2oIhKr 15:08:29 XLON 180 1250.00 x8KAi2oIhKp 15:08:29 XLON 157 1250.00 x8KAi2oIhKn 15:08:29 XLON 460 1249.50 x8KAi2oIhKu 15:08:29 XLON 10 1249.50 x8KAi2oIhKw 15:07:24 BATE 381 1249.50 x8KAi2oIeco 15:07:20 XLON 102 1249.50 x8KAi2oIeXS 15:07:20 XLON 145 1249.50 x8KAi2oIeXU 15:07:20 BATE 120 1249.50 x8KAi2oIeWg 15:07:20 BATE 109 1249.50 x8KAi2oIeWi 15:07:20 BATE 20 1249.50 x8KAi2oIeWk 15:07:02 XLON 125 1249.50 x8KAi2oIeln 15:06:58 XLON 15 1248.50 x8KAi2oIefy 15:06:56 BATE 349 1248.50 x8KAi2oIeey 15:06:56 XLON 470 1248.50 x8KAi2oIee@ 15:06:11 BATE 32 1248.00 x8KAi2oIeup 15:06:11 XLON 78 1248.00 x8KAi2oIeun 15:04:17 BATE 209 1247.00 x8KAi2oIfYc 15:04:17 XLON 339 1247.00 x8KAi2oIfYa 15:04:11 BATE 315 1247.50 x8KAi2oIfY5 15:03:16 XLON 95 1247.00 x8KAi2oIf75 15:03:16 XLON 17 1247.00 x8KAi2oIf77 15:03:16 XLON 160 1247.50 x8KAi2oIf7F 15:03:09 XLON 268 1248.00 x8KAi2oIf3y 15:03:06 BATE 197 1248.50 x8KAi2oIfCV 15:03:05 BATE 23 1248.00 x8KAi2oIfFh 15:03:05 XLON 13 1248.00 x8KAi2oIfFj 15:03:05 BATE 310 1248.50 x8KAi2oIfFn 15:03:05 XLON 346 1248.50 x8KAi2oIfFl 15:02:36 BATE 43 1248.50 x8KAi2oIfSk 15:02:36 BATE 430 1249.00 x8KAi2oIfSr 15:02:36 XLON 200 1249.00 x8KAi2oIfSp 15:02:26 BATE 81 1250.00 x8KAi2oIfRV 15:02:26 BATE 50 1250.00 x8KAi2oIfQX 15:02:18 BATE 20 1249.00 x8KAi2oIMco 15:02:10 XLON 203 1248.50 x8KAi2oIMis 15:02:10 BATE 157 1249.00 x8KAi2oIMiz 15:02:10 XLON 252 1249.00 x8KAi2oIMix 15:02:10 BATE 96 1249.00 x8KAi2oIMiUSD 15:02:05 XLON 179 1249.00 x8KAi2oIMhK 15:02:05 XLON 286 1249.00 x8KAi2oIMhM 15:01:50 BATE 352 1249.50 x8KAi2oIMyc 15:01:50 XLON 792 1249.50 x8KAi2oIMya 14:59:54 XLON 220 1249.50 x8KAi2oINPE 14:59:54 XLON 135 1249.50 x8KAi2oINPG 14:57:55 XLON 223 1248.50 x8KAi2oILZp 14:57:55 BATE 56 1248.50 x8KAi2oILZr 14:57:55 BATE 67 1248.50 x8KAi2oILZt 14:57:49 XLON 318 1249.00 x8KAi2oILk2 14:57:49 BATE 119 1249.00 x8KAi2oILk4 14:57:49 BATE 4 1249.00 x8KAi2oILk6 14:55:56 XLON 3 1249.50 x8KAi2oII4Q 14:55:56 XLON 106 1250.00 x8KAi2oII7z 14:55:40 XLON 106 1250.00 x8KAi2oII84 14:55:27 XLON 312 1250.00 x8KAi2oIISb 14:54:31 XLON 403 1249.50 x8KAi2oIJ7Y 14:54:28 BATE 183 1250.00 x8KAi2oIJ1d 14:54:28 XLON 770 1250.00 x8KAi2oIJ1b 14:40:24 BATE 238 1250.00 x8KAi2oI6uW 14:39:33 XLON 132 1250.00 x8KAi2oI7al 14:39:33 XLON 51 1249.50 x8KAi2oI7ao 14:38:35 XLON 25 1249.00 x8KAi2oI7Gj 14:38:35 XLON 332 1249.00 x8KAi2oI7Gl 14:38:31 BATE 12 1249.00 x8KAi2oI7Sk 14:38:31 BATE 19 1249.00 x8KAi2oI7Sm 14:38:31 BATE 129 1249.00 x8KAi2oI7So 14:38:31 BATE 154 1249.00 x8KAi2oI7Sw 14:38:31 BATE 23 1249.00 x8KAi2oI7Sy 14:12:08 BATE 110 1250.00 x8KAi2oJrHD 12:58:50 XLON 32 1250.00 x8KAi2oJMBe 12:58:50 XLON 61 1250.00 x8KAi2oJMBg 12:58:50 XLON 13 1250.00 x8KAi2oJMBi 12:58:50 BATE 161 1250.00 x8KAi2oJMBq 12:58:50 XLON 178 1250.00 x8KAi2oJMBo 12:56:05 XLON 238 1250.00 x8KAi2oJNwt 08:32:02 XLON 186 1249.50 x8KAi2oCuLx 08:31:02 XLON 93 1249.50 x8KAi2oCuUV 08:30:53 BATE 186 1250.00 x8KAi2oCuRu 08:30:53 XLON 209 1250.00 x8KAi2oCuRw 08:30:35 XLON 106 1249.50 x8KAi2oCvay 08:30:01 XLON 126 1249.50 x8KAi2oCvZf 08:30:01 XLON 106 1250.00 x8KAi2oCvZ0 08:29:37 BATE 185 1248.50 x8KAi2oCvrk 08:29:37 XLON 226 1248.50 x8KAi2oCvri 08:27:43 XLON 188 1249.50 x8KAi2oCvEW 08:27:41 XLON 274 1250.00 x8KAi2oCvE@ 08:26:56 XLON 277 1250.00 x8KAi2oCvJB 08:26:56 BATE 188 1250.00 x8KAi2oCvJD

For further information, please contact:

Investor Relations:

Matt Worster

+44 (0) 7990 088548

Matt.worster@travisperkins.co.uk

