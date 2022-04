DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 28-Apr-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

28 April 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 27 April 2022 it purchased a total of 250,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 175,000 75,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.156 GBP0.978 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.132 GBP0.952 GBP0.963388 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.142065

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 708,484,599 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 6667 1.140 XDUB 08:35:40 00058510216TRLO0 981 1.148 XDUB 09:05:14 00058511379TRLO0 6099 1.148 XDUB 09:05:14 00058511380TRLO0 2000 1.156 XDUB 09:22:06 00058512064TRLO0 1297 1.154 XDUB 09:43:43 00058512848TRLO0 158 1.154 XDUB 09:43:43 00058512849TRLO0 707 1.154 XDUB 09:43:43 00058512850TRLO0 4547 1.154 XDUB 09:43:43 00058512852TRLO0 6718 1.152 XDUB 09:46:42 00058512944TRLO0 6696 1.152 XDUB 10:12:31 00058514041TRLO0 2660 1.150 XDUB 10:17:09 00058514228TRLO0 1750 1.150 XDUB 10:17:09 00058514229TRLO0 1564 1.146 XDUB 10:44:12 00058515296TRLO0 188 1.146 XDUB 10:44:12 00058515297TRLO0 10 1.146 XDUB 10:44:12 00058515298TRLO0 213 1.146 XDUB 10:44:12 00058515299TRLO0 262 1.146 XDUB 10:44:12 00058515300TRLO0 1180 1.146 XDUB 11:01:14 00058516205TRLO0 2973 1.146 XDUB 11:01:14 00058516206TRLO0 2256 1.146 XDUB 11:07:14 00058516426TRLO0 1244 1.146 XDUB 11:09:45 00058516493TRLO0 3247 1.146 XDUB 11:27:41 00058517179TRLO0 1750 1.144 XDUB 11:27:41 00058517180TRLO0 1155 1.144 XDUB 11:27:41 00058517181TRLO0 1750 1.144 XDUB 11:27:41 00058517182TRLO0 1442 1.142 XDUB 11:46:34 00058518036TRLO0 2523 1.146 XDUB 12:05:42 00058518947TRLO0 4137 1.146 XDUB 12:05:42 00058518948TRLO0 4887 1.144 XDUB 12:24:47 00058519976TRLO0 1750 1.146 XDUB 12:24:47 00058519977TRLO0 3349 1.144 XDUB 12:38:57 00058520754TRLO0 1750 1.148 XDUB 12:54:40 00058521354TRLO0 103 1.146 XDUB 13:26:44 00058522708TRLO0 1336 1.146 XDUB 13:29:30 00058522803TRLO0 4297 1.146 XDUB 13:29:30 00058522804TRLO0 1210 1.144 XDUB 13:33:43 00058523098TRLO0 2203 1.144 XDUB 13:33:43 00058523099TRLO0 1614 1.144 XDUB 13:33:43 00058523100TRLO0 816 1.144 XDUB 13:33:43 00058523101TRLO0 71 1.142 XDUB 14:03:38 00058524379TRLO0 1554 1.142 XDUB 14:03:45 00058524384TRLO0 1598 1.142 XDUB 14:05:24 00058524542TRLO0 3422 1.142 XDUB 14:06:46 00058524695TRLO0 1007 1.140 XDUB 14:23:19 00058526278TRLO0 1305 1.140 XDUB 14:23:19 00058526279TRLO0 1037 1.140 XDUB 14:24:12 00058526333TRLO0 10 1.140 XDUB 14:24:25 00058526351TRLO0 3300 1.140 XDUB 14:24:28 00058526354TRLO0 274 1.140 XDUB 14:24:28 00058526355TRLO0 1947 1.140 XDUB 14:24:34 00058526357TRLO0 231 1.140 XDUB 14:28:30 00058526662TRLO0 1956 1.140 XDUB 14:28:30 00058526663TRLO0 407 1.140 XDUB 14:28:30 00058526664TRLO0 2074 1.140 XDUB 14:28:30 00058526665TRLO0 1750 1.140 XDUB 14:35:00 00058527787TRLO0 1429 1.140 XDUB 14:36:38 00058527984TRLO0 1750 1.138 XDUB 14:38:55 00058528317TRLO0 3000 1.138 XDUB 14:38:55 00058528318TRLO0 1170 1.138 XDUB 14:38:55 00058528319TRLO0 1750 1.140 XDUB 14:54:10 00058530975TRLO0 1414 1.140 XDUB 14:55:36 00058531155TRLO0 5136 1.140 XDUB 14:55:36 00058531156TRLO0 1245 1.136 XDUB 15:05:08 00058532549TRLO0 5309 1.136 XDUB 15:05:08 00058532550TRLO0 202 1.136 XDUB 15:12:56 00058533502TRLO0 1421 1.136 XDUB 15:12:56 00058533503TRLO0 1750 1.136 XDUB 15:12:56 00058533504TRLO0 1450 1.134 XDUB 15:18:49 00058534110TRLO0 1415 1.134 XDUB 15:18:49 00058534111TRLO0 1406 1.132 XDUB 15:41:29 00058536326TRLO0 1457 1.132 XDUB 15:41:29 00058536327TRLO0 269 1.132 XDUB 15:41:30 00058536331TRLO0 126 1.132 XDUB 15:41:35 00058536346TRLO0 118 1.132 XDUB 15:41:40 00058536358TRLO0 108 1.132 XDUB 15:41:45 00058536367TRLO0 157 1.132 XDUB 15:47:06 00058536876TRLO0 1069 1.132 XDUB 15:47:51 00058537040TRLO0 869 1.134 XDUB 15:47:51 00058537041TRLO0 1069 1.134 XDUB 15:47:51 00058537042TRLO0 951 1.134 XDUB 15:47:51 00058537043TRLO0 1126 1.134 XDUB 15:54:36 00058537944TRLO0 361 1.134 XDUB 15:54:36 00058537945TRLO0 1387 1.134 XDUB 15:55:00 00058537974TRLO0 1750 1.134 XDUB 15:55:19 00058538041TRLO0 1750 1.134 XDUB 15:55:19 00058538042TRLO0 1750 1.134 XDUB 15:57:07 00058538359TRLO0 1750 1.134 XDUB 15:57:16 00058538389TRLO0 1037 1.134 XDUB 15:57:16 00058538390TRLO0 1226 1.134 XDUB 15:58:32 00058538488TRLO0 3558 1.134 XDUB 16:07:29 00058539530TRLO0 492 1.134 XDUB 16:07:29 00058539531TRLO0 1729 1.134 XDUB 16:07:50 00058539555TRLO0 618 1.134 XDUB 16:11:28 00058539890TRLO0 967 1.134 XDUB 16:12:06 00058539943TRLO0 2336 1.134 XDUB 16:12:37 00058539982TRLO0 2650 1.134 XDUB 16:12:37 00058539983TRLO0 950 1.132 XDUB 16:12:38 00058539991TRLO0 1037 1.132 XDUB 16:13:25 00058540049TRLO0 1054 1.132 XDUB 16:13:46 00058540124TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 891 97.20 XLON 08:23:28 00058509096TRLO0 994 96.90 XLON 08:25:35 00058509239TRLO0 1000 96.90 XLON 08:25:35 00058509240TRLO0 1984 96.90 XLON 08:25:35 00058509241TRLO0 195 97.20 XLON 09:05:07 00058511375TRLO0 120 97.20 XLON 09:05:10 00058511377TRLO0 2000 97.80 XLON 09:24:48 00058512181TRLO0 2000 97.80 XLON 09:25:51 00058512238TRLO0 2000 97.70 XLON 09:43:43 00058512851TRLO0 2994 97.30 XLON 09:48:35 00058513034TRLO0 1064 97.30 XLON 09:48:35 00058513035TRLO0 517 97.10 XLON 10:15:37 00058514141TRLO0 1000 97.10 XLON 10:15:37 00058514142TRLO0 2313 97.10 XLON 10:15:37 00058514143TRLO0 2000 96.80 XLON 11:01:14 00058516207TRLO0 3276 96.70 XLON 12:05:42 00058518949TRLO0 726 96.70 XLON 12:05:42 00058518950TRLO0 518 96.60 XLON 12:05:48 00058518956TRLO0 194 96.60 XLON 12:18:04 00058519446TRLO0 2500 96.60 XLON 12:21:03 00058519645TRLO0 1104 96.60 XLON 12:21:03 00058519646TRLO0 2000 96.60 XLON 12:24:48 00058519978TRLO0 147 96.60 XLON 12:24:48 00058519979TRLO0 4137 96.40 XLON 12:28:25 00058520269TRLO0 2000 96.70 XLON 13:20:42 00058522397TRLO0 2000 96.70 XLON 13:27:28 00058522731TRLO0 2000 96.70 XLON 13:29:30 00058522802TRLO0 2000 96.30 XLON 14:06:25 00058524659TRLO0 484 96.10 XLON 14:10:14 00058524912TRLO0 3218 96.10 XLON 14:10:14 00058524913TRLO0 4267 95.60 XLON 14:28:31 00058526671TRLO0 2000 95.80 XLON 14:52:38 00058530780TRLO0 2000 95.60 XLON 15:02:13 00058532044TRLO0 2000 95.30 XLON 15:08:41 00058533100TRLO0 1000 95.30 XLON 15:08:41 00058533101TRLO0 604 95.30 XLON 15:08:41 00058533102TRLO0 2000 95.30 XLON 15:27:39 00058534871TRLO0 1000 95.20 XLON 15:28:27 00058534954TRLO0 4349 95.40 XLON 15:55:19 00058538040TRLO0 1000 95.40 XLON 15:57:07 00058538356TRLO0 916 95.40 XLON 15:57:07 00058538357TRLO0 1756 95.40 XLON 15:57:07 00058538358TRLO0 300 95.50 XLON 16:03:56 00058539225TRLO0 437 95.50 XLON 16:11:27 00058539883TRLO0 429 95.50 XLON 16:11:27 00058539884TRLO0 1237 95.50 XLON 16:11:27 00058539885TRLO0 490 95.50 XLON 16:11:28 00058539887TRLO0 1000 95.50 XLON 16:11:28 00058539888TRLO0 839 95.50 XLON 16:11:28 00058539889TRLO0

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 158104 EQS News ID: 1337471 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

