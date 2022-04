Gurit erwirbt Mehrheitsanteil an Fiberline Composites A/SSanofi mit überraschend starkem JahresauftaktStraumann Group verzeichnet sehr starkes erstes QuartalStandard Chartered hat ihren Gewinn in Q1 mit Hilfe steigender Zinserträge und besserer Kosteneffizienz um 4% verbessert Total hat die Teilabschreibung eines milliardenschweren Gas-Projektes in Nordrussland angekündigt Alzchem Group AG erzielt im 1. Quartal 2022 Rekordumsatz von 129,4 Mio. Euro (+24 %) Adva-Gewinn bricht trotz Rekordumsatz ein Delivery Hero steigert Umsatz um 52% im Jahresvergleich und bewegt sich weiter in Richtung Profitabilität Fitch ändert Rating-Ausblick der Deutschen Post auf positiv Drägerwerk wegen deutlich gestiegener Kosten mit Quartalsverlust - bestätigt Ausblick auf 2022 Fielmann verdient zum ...

