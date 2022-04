Nach der vielbeachteten Übernahme des Luxushotels Jumeirah Frankfurt, das seit dem 1. April von MHP als erstes Hotel der Luxusmarke JW Marriott in Deutschland betrieben wird, nun der nächste Paukenschlag der börsennotierten MHP HOTEL AG: Der Münchner Hotelbetreiber wird an seinem Stammsitz Betreiber des spektakulären Luxushotels am Karlsplatz (Stachus), das derzeit am Standort des früheren Königshofs entsteht und nach Fertigstellung ab Ende 2023 ebenfalls unter der Marke JW Marriott ein neues Highlight in der deutschen Hotellandschaft werden soll. In München ist MHP bereits mit dem Le Meridien am Hauptbahnhof aktiv. Mit dem aktuellen Deal kommt die MHP-Tochter Munich Hotel Partners GmbH ihrem 2024er-Ziel, den Umsatz auf 180 bis 200 Mio. Euro und das EBITDA auf 15,5 bis 18,0 Mio. Euro zu steigern, einen großen Schritt näher. Analysten bescheinigen der MHP-Aktie einen fairen Wert von 3,54 Euro und damit ein Kurspotenzial von über 100 %.



