Aspen Pharmacare Australia übernimmt die Vertriebspartnerschaft für Marinomeds Carragelose-basierte Nasensprays in Australien. Aspen hat kürzlich ENT Technologies Pty Ltd (ENTT) übernommen, das Carragelose als Flo Travel bisher in Australien vermarktet hat. Aspen erhält die Palette der Flo-Nasen- und Nasennebenhöhlenprodukte von ENTT und vermarktet nun das Flo Travel-Spray. "Wir freuen uns darauf, die erfolgreiche Partnerschaft, die wir mit ENTT in Australien aufgebaut haben, nun mit Aspen fortzusetzen. Mit ihrem Know-how und ihren Ressourcen im Rücken hoffen wir, die Verbreitung von Carragelose-Nasensprays weiter zu erhöhen, damit noch mehr Menschen von ihrer virus-blockenden Wirkung profitieren können. Dies gilt umso mehr, als ...

