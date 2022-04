Stabilisierung in einem insgesamt unsicheren Umfeld heißt weiter die Devise am deutschen Aktienmarkt. Der DAX könnte heute die 14.000er Marke wieder in Angriff nehmen, der Schock vom Dienstag nach der Meldung, dass Russland mit Polen und Bulgarien den ersten Ländern den Gashahn zudreht, scheint zunächst verdaut. Auch aus charttechnischer Sicht sind erste Anzeichen einer Bodenbildung ...

