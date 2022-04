München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist autonomes Fahren eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Anleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Anfang März 2022 sei ein weiterer Durchbruch im Bereich des autonomen Fahrens bekannt gegeben worden. Die Robotaxis der Unternehmen Waymo und Cruise dürften nun in Kalifornien Geld für die Beförderung von Passagieren verlangen. Es müsse zwar zur Sicherheit ein Fahrer am Steuer sitzen, jedoch sei dies ein weiterer Schritt in Richtung autonomes Fahren. Werde kein Geld für die Beförderung genommen gebe es sogar die Möglichkeit sich komplett ohne Fahrer zum Ziel befördern zu lassen. Waymo und Cruise seien die ersten Unternehmen, die eine solche Lizenz erhalten hätten und damit vielleicht die vielversprechendsten Anwärter in dem Zukunftsmarkt. ...

