Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der GK Software SE, Herr Dr. Philip Reimann, hat am heutigen Morgen die Niederlegung seines Amtes als Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrats der GK Software SE mit Wirkung zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft erklärt. Auch das weitere Mitglied des Aufsichtsrats, Herr Herbert Zinn, hat zeitgleich eine entsprechende Niederlegungserklärung abgegeben. Beide Amtsniederlegungen erfolgen allein vor dem Hintergrund, die Wahl von Ersatzkandidaten in der anstehenden Hauptversammlung am 15. Juni 2022 zu ermöglichen. Sowohl Herr Zinn, als auch Herr Dr. Reimann werden sich erneut zur Wahl als Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft stellen.

