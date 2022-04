Neuenkirchen (ots) -Auf der INTERNORGA stellt die Privatmolkerei Naarmann erstmals ihre neue, vegane Vanille Sauce vor. Die Dessertsauce gehört zu dem bereits erfolgreich eingeführten WE LOVE PLANTS Sortiment. Mit diesem Produkt bietet Naarmann den Gastronomen die ideale Ergänzung für ihre veganen Desserts. Die WE LOVE PLANTS Vanille Sauce rundet das vegane Dessertsortiment, bestehend aus Apfel Pudding, Schoko Pudding und HaYo, der Joghurtalternative, hervorragend ab.WE LOVE PLANTS Vanille Sauce - mit echter Bourbon VanilleDie feine Vanille Sauce ist auf Haferbasis und mit echter Bourbon Vanille hergestellt. Sie lässt sich problemlos erwärmen und schmeckt sowohl warm als auch kalt wunderbar vanillig. Erhältlich ist die Sauce in der wiederverschließbaren 1 Liter Verpackung. Ob warm oder kalt - Desserts und Gebäck werden mit der WE LOVE PLANTS Vanille Sauce zu einem echten Geschmackserlebnis für flexitarische, vegetarische und vegane Gäste.Privatmolkerei NaarmannNaarmann steht für vielfältigen Milchgenuss und innovative Milchalternativen für die Gastronomie, die Großküchen und die Lebensmittelindustrie. Seit mehr als 118 Jahren ist die Privatmolkerei Naarmann aus dem Münsterland der Lieferant für hochwertige haltbare und vielfältige Milchprodukte in der Gastronomie, Verpflegungsbranche und lebensmittelverarbeitenden Industrie. Das mittelständische Unternehmen hat einem jährlichen Umsatz von 120 Mio. EUR und beschäftigt 200 Mitarbeiter*innen. Seit Ende 2020 produziert Naarmann speziell für den Foodservice auch pflanzenbasierte Milchalternativen unter dem Sortimentsnamen WE LOVE PLANTS.Pressekontakt:Cornelia Kreimer (Marketing)Telefon: +49 5973/|30-36E-mail: cornelia.kreimer@naarmann.deOriginal-Content von: Privatmolkerei Naarmann GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157221/5207555