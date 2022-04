Die Rheinmetall-Aktie hat klar von der geopolitischen Verwerfung durch den Ukrainekrieg profitiert. Zwar ist das Papier seit dem Verlassen der Range bei 89,80 Euro bereits um 146 Prozent auf 215,00 Euro gestiegen, wodurch auch mit Rücksetzern zu rechnen ist. Dennoch kann solange von einem Paradigmenwechsel bei Rüstungsausgaben gesprochen werden, solang das Regime Putin an der Macht ist. In Deutschland wächst die Bereitschaft, die Ukraine nun doch mit schweren Waffen zu unterstützen. So hat die Bundesregierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...