Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

yallo TV präsentiert neu Highlights mit «Video Snippets»



28.04.2022 / 10:15



yallo baut das TV-Erlebnis für Kundinnen und Kunden weiter aus.

Neu: yallo TV bietet ab sofort die « Highlights»-Funktion, die ausgewählte TV-Empfehlungen als Video Snippets (kurze Video-Vorschau-Häppchen) zeigt. Dieses innovative Pilotprojekt adressiert insbesondere die Bedürfnisse des jungen TV-Publikums, die solche Video-Formen aus den sozialen Medien kennen und bietet eine Alternative zum klassischen TV-Guide.

yallo stärkt mit dem laufenden Ausbau seiner Angebote und Produkte die Position als Full Service Provider weiter und bietet modernste Mobile-, Internet- und TV-Dienste aus einer Hand. «yallo gibt als Full Service Provider weiter Gas. Einen Monat nach der Lancierung neuer Cable Angebote und mehr yallo TV gibt es bereits eine weitere Innovation aus der TV-Ecke. Nach dem optimierten Zapping Mode und der Sprachsuche kommen jetzt die Highlights in Form von Video Snippets. Ähnlich wie auf Social Media-Plattformen können Kundinnen und Kunden durch automatisch abspielende Video Snippets scrollen und ihre Lieblingsinhalte wählen - damit entsprechen wir insbesondere den Bedürfnissen der jungen Generation Z noch besser», sagt Christoph Richartz, Chief YOL Officer von Sunrise UPC.



Weckt der Video-Ausschnitt Interesse, so kann man die Sendung entweder direkt abspielen, für später aufnehmen oder weitere Sendungsinformationen abrufen. Das Redaktionsteam wählt die Highlights aus verschiedensten Sendern und Genres aus, stellt die Video Snippets den Bedürfnissen der yallo TV Kundinnen und Kunden entsprechend bereit und erleichtert ihnen so die Auswahl der TV-Highlights. Die neue Funktion ist in den Home-Screen eingebettet und kann vorerst mit deutscher Spracheinstellung mit der TV Box (Android TV), mit der yallo TV App für Tablets und Smartphones (Android und in Kürze auch für iOS), sowie via allen gängigen Webbrowsern bspw. auf PC und Laptop genutzt werden. Es ist geplant, die Highlights auch für die Apple TV App und die weiteren Sprachprofile anzubieten. yallo nimmt Kundenwünsche zu yallo TV direkt über eine integrierte Feedback-Funktion (via Internetbrowser und mobile App) entgegen und passt yallo TV laufend den Bedürfnissen an. yallo's erfolgreicher Weg zum Full Service Anbieter yallo ist im Jahr 2005 als Mobile Prepaid Anbieter gestartet und hat sich mit Mobile Postpaid, yallo Home (4G/5G) und yallo Home Max Fiber fürs Internet Zuhause sowie mit yallo TV zum Full Service Anbieter entwickelt. Mit der Lancierung des Internetangebots für Kabelanschlüsse baute yallo im Januar 2022 seine Full Service Positionierung markant aus. Die Reichweite mit dem Giga Speed Internet bei den Haushalten verdoppelte sich auf einen Schlag auf über 80% der Schweizer Haushalte. Damit überflügelt yallo direkte Konkurrenten, die ihre Angebote nur auf eine Mobilfunk- und Glasfaserinfrastruktur abstützen können. yallo richtet sich an preisbewusste Kundinnen und Kunden, denen einfache, innovative Produkte und Dienstleistungen mit Fokus auf das digitale Erlebnis wichtig sind. Bildmaterial



Pressemitteilung (PDF) Sunrise UPC

Media Relations

media@sunrise.net

Telefon: 0800 333 000

Ausserhalb der Schweiz: +41 58 777 76 66

