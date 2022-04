Pressemitteilung der FCR Immobilien AG:

FCR Immobilien AG kauft in Sachsen und Sachsen-Anhalt ein

- Vollvermietete Immobilien mit langen Mietrestlaufzeiten (8 und 12 Jahre)- Fachmarkt in Dürrröhrsdorf-Dittersbach an Edeka vermietet- Geschäftshaus in Salzwedel mit Ankermieter aus öffentlichem Sektor- Dynamischer und profitabler Ausbau des Immobilienbestands weiter im Fokus

Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) baut ihr Bestandsgeschäft mit Zukäufen von zwei voll- und langfristig vermieteten Objekten in ...

