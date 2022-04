Vollplatzierung und Kraftwerksinbetriebnahme - die reconcept GmbH hat nach eigenen Angaben ihren aufgestockten Green Bond II (ISIN: DE000A3E5WT0) im Gesamtvolumen von 17,5 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wird jährlich mit 6,25% verzinst. Schon der reconcept Green Bond I (ISIN: DE000A289R82) konnte im vergangenen Jahr vollständig mit einem aufgestockten Volumen in Höhe von 13,5 Mio. Euro vollständig platziert werden. Derzeit bietet das Erneuerbare Energien-Unternehmen eine weitere Projektanleihe (ISIN: DE000A3E5WT0) an, die dem Erwerb und dem Betrieb des Windparks Hilpensberg nahe dem Bodensee dient. Zudem meldet die reconcept Gruppe aktuell den Netzanschluss des ersten schwimmenden Gezeitenkraftwerks in Kanada, den reconcept gemeinsam mit dem Projektpartner Sustainable Marine Energy initiiert hat.

Gezeitenkraftwerk in Kanada

Die reconcept Gruppe und ihr Projektpartner Sustainable Marine Energy haben in der Bay of Fundy das erste schwimmende Gezeitenkraftwerk Kanadas erfolgreich ans Netz angeschlossen. Nachdem in den vergangenen Monaten im Testgebiet Grand Passage ein kilometerlanges Unterwasserkabel gelegt und ein Umspannwerk am Ufer errichtet wurden, erfolgt nun die Inbetriebnahme. Vorgesehen ist die Stromeinspeisung zunächst im Rahmen einer "Demonstrationsgenehmigung". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...