Zehn Exits und einen Teilverkauf vermeldete RWB im Zeitraum vom 01.03. bis 27.04. Außerdem können sich Anleger über verschiedene Auszahlungen freuen. Derzeit steht das Angebot RWB International 8 zur Zeichnung bereit."Private Equity ist so erfolgreich wie nie zuvor" - so fasst der Private-Equity-Spezialist RWB das Fazit des "Global Private Equity Reports 2022" von Bain & Company zusammen. Das Jahr 2021 sei demnach ein Rekordjahr gewesen: Die sogenannten Buyout-Fonds - Private-Equity-Fonds, die unterbewertete Unternehmen mit dem Ziel erwerben, sie mittelfristig zu einem möglichst hohen Preis zu verkaufen - haben erstmals über eine Billion US-Dollar innerhalb eines Jahres investiert. Weiterhin wurden über Private-Equity-Fonds 1,2 Billionen US-Dollar eingesammelt. Für die Zukunft zeigt sich eine steigende Tendenz. So wollen laut einer Umfrage des Datenanalysten Preqin 95 Prozent der Investoren auf längere Sicht entweder in gleichem Maße oder stärker in Private Equity investieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...