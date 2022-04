Wunderwerkstoff Graphen: First Graphene: Große Geschäftserfolge bestimmen das Geschäftsjahr 2022

Anzeige / Werbung

First Graphene kann hochwertiges Graphen kostengünstig produzieren. FGR kann dabei die gesamte Wertschöpfungskette abbilden. Sogar eine eigene Grafitmine auf Sri Lanka und staatlich garantierter Nachschub gehören dazu.



Für First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: M11) ist das Geschäftsjahr 2022 ein großer Erfolg. Das lässt sich jetzt schon sagen, obwohl das laufende Geschäftsjahr, das nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, noch nicht abgeschlossen ist. Doch die jetzt vorgelegten Ergebnisse zum 1. Quartal 2022 mit einem Umsatz von 179.000 Australischen Dollar (AUD) machen deutlich, dass 2022 besser werden wird als 2021, denn schon zum 31. März wurden die Ergebnisse des Vorjahres übertroffen. Daneben konnte First Graphene den Abschluss neuer, wegweisender Kooperationsvereinbarungen vermelden.

Diese positive Entwicklung wird sich auch im Schlussquartal des Geschäftsjahrs fortsetzen, denn für das laufende Quartal verzeichnet First Graphene bereits den Eingang von Aufträgen im Gegenwert von 200.000 AUD. Damit ist unabwendbar, dass das laufende Geschäftsjahr 2022 deutlich besser werden wird als es das Geschäftsjahr 2021 war.





Jahresübersichten der Verkaufserlöse



First Graphene steigert den Umsatz im dritten Quartal um 265 Prozent

Der Umsatz von 179.000 AUD, der in diesem Jahr in den Monaten Januar bis März erzielt werden konnte, stellt gegenüber dem Vorjahr eine beträchtliche Steigerung von 265 Prozent dar, denn ein Jahr zuvor hatte First Graphene im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 nur 49.000 AUD mit seinen Produkten umsetzen können.

Bis Ende März 2022 belief sich der Jahresumsatz des Geschäftsjahrs 2022 bereits auf 364.000 AUD und übertraf damit den Gesamtumsatz des Geschäftsjahres 2021, der nur bei 341.000 AUD gelegen hatte. Diese überzeugenden Zahlen sind ein deutlicher Indikator dafür, dass die vom Unternehmen gewählte Vertriebsstrategie funktioniert und zeitnah zu sichtbaren Erfolgen führt.







Graphen abgefüllt und fertig zur Auslieferung



First Graphene unterzeichnet wegweisende Kooperationen

Einen wesentlichen Aspekt für die deutlich verbesserte Geschäftslage stellen die neu abgeschlossenen Verträge und Kooperationen dar. Eine der wichtigsten von ihnen, die neue Partnerschaft mit NeoGraf Technology Partnership, wurde erst vor wenigen Wochen bekanntgegeben. Sie ist für die zukünftige Umsatzentwicklung besonders bedeutsam, weil der Vertrag die Verpflichtung einer Mindestabnahme von zehn Tonnen PureGRAPH® pro Jahr für die nächsten vier Jahre enthält.

Verträge in dieser Größenordnung hatte First Graphene in den Vorjahren noch nicht abschließen können. Deshalb stellt diese Kooperation nicht nur einen zentralen Schritt zur Durchdringung des US-amerikanischen Marktes dar, sondern führt auch zu Einnahmen, die in früheren Jahren in dieser Größenordnung nicht verzeichnet wurden.





axinocapital.de beim Projektbesuch in Australien



Starkes Engagement auch in Südafrika und in der Betonindustrie

Auch der südafrikanische Markt kann in Zukunft dank der in diesem Jahr gestarteten Kooperation mit Nonoproof Glade Chemicals JV erschlossen werden. Dieses neue Joint-Venture öffnet den Weg zur südafrikanischen Zement- und Betonindustrie und in die Baumärkte des Landes.

Insgesamt stellte die Beton- und Zementindustrie in den letzten neun Monaten einen Schwerpunkt der Vertriebsaktivitäten dar. Die dabei erzielten Erfolge versetzen First Graphene nun in die Lage, innerhalb der Branche in vielen Regionen der Erde aktiv zu werden und mit den eigenen Produkten dazu beizutragen, dass die CO2-Ziele der Zementbranche erreicht werden können.

Ein erfolgreicher Weg wird zielstrebig fortgesetzt

Erfreuen wird die investierten Anleger auch, dass die Pipeline mit Aufträgen gut gefüllt ist. Viele von ihnen müssen noch bis zum Ende des Geschäftsjahres, also bis Ende Juni, erfüllt werden. Damit ist First Graphene auf dem besten Weg, seinen Umsatz im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021 deutlich zu steigern.





Kleine Übersicht der zahllosen Einsatzmöglichkeiten von Graphen



Ebenso wichtig ist, dass die Einnahmen aus verschiedenen Quellen stammen, darunter PureGRAPH®-Produktverkäufe und Produktionsversuche in größerem Maßstab mit neuen Kunden. Hinzu kommen Erlöse aus Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie Dienstleistungen des Unternehmens im Bereich der Materialtechnologie.

Der Wandel von einem Forschungsunternehmen zu einer Firma, die ihre innovativen Produkte erfolgreich am Markt verkauft und dabei auch die Konkurrenz nicht zu fürchten braucht, weil PureGRAPH® spürbare und messbare Vorteile bietet, schreitet unaufhörlich voran und die investierten Anleger werden die erzielten Erfolge mit Freude zur Kenntnis nehmen.

Zu dieser berechtigten Freude gesellt sich auch noch eine Portion Vorfreude, denn die Aktionäre wissen, dass der Weg noch nicht zu Ende ist, sondern gerade erst beschritten wird. Das macht Lust auf mehr.





Die unternehmenseigene Grafitmine auf Sri Lanka







