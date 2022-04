Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk ist im ersten Quartal 2022 wegen der kräftig gestiegenen Preise für Elektronikkomponenten sowie hohen Fracht- und Logistikkosten in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust betrug in den ersten drei Monaten 27,1 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte.Im Vorjahreszeitraum hatte Drägerwerk noch einen Gewinn von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...