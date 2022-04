Trotz Cash-Reserven von mehreren Milliarden Euro hat das chinesische Elektroauto-Startup XPeng bei der staatlichen chinesischen Bank ABC eine neue Kreditlinie in Milliardenhöhe aufgenommen. Der am Mittwoch gewährte Kredit ist ein Novum und soll die Geschäftstätigkeiten und das Wachstum des Autobauers unterstützen. Das kommt auch am Kapitalmarkt gut an, nach einem Kursplus von 4,5 Prozent am Mittwoch notiert das Papier auch heute vorbörslich deutlich im Plus.Die Kreditlinie in Höhe von 7,5 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...