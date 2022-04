Der finnische Netzwerkausrüster Nokia hat am Donnerstag seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Trotz der zahlreichen Belastungsfaktoren hat der Konzern dabei mehr verdient als erwartet. An der Börse kommt das gut an. Die Aktie legt zu und notierte zwischenzeitlich bereits wieder über der 5-Euro-Marke.Nokia ist dank der anhaltend hohen Nachfrage der Telekomkonzerne nach Produkten zum Aufbau des 5G-Netzes besser ins Jahr gestartet als gedacht. Außerdem profitierte der Konzern von der Euro-Schwäche, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...