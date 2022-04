Viele deutsche Nebenwerte haben im schwierigen Marktumfeld kräftig Federn lassen müssen - oder haben teils gar nicht auf gute Prognosen oder Neuigkeiten reagiert. Dazu zählt auch die Aktie von PharmaSGP, die trotz einer attraktiven Guidance und Dividendenpolitik einfach nicht in die Gänge kommen will. Noch nicht.Denn die Aussichten machen Lust auf mehr: So peilt das Unternehmen einen Umsatz zwischen 78 und 82 Millionen Euro an (Vorjahr: 65,3 Millionen Euro) an. Am unteren Ende der Spanne würde das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...