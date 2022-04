Aktuelle Markteinschätzung von Hans-Jürgen Friedrich, Vizepräsident vom Interessenverband kapitalmarktorientierter KMU e.V.

Das Gros der kleinen und mittleren Unternehmen setzt nach wie vor auf den klassischen Bankkredit. Um den Kapitalmarkt machen viele Unternehmen hingegen weiterhin einen Bogen. Weshalb KMU mit dieser Strategie ein nicht zu unterschätzendes Risiko eingehen und es daher nun an der Zeit ist, die Finanzierung zu diversifizieren.

Die ohnehin schon großen Inflationssorgen haben aufgrund des Ukraine-Kriegs und der kräftig gestiegenen Energiepreise nochmals zugenommen - und die Europäische Zentralbank (EZB) dazu veranlasst, ihre Inflationsprognose für 2022 von 3,2 auf 5,1 Prozent zu erhöhen. Noch nie zuvor haben die Währungshüter ihre Prognose so stark angehoben. Aktuell weist die Teuerungsrate sogar ein noch weitaus höheres Niveau auf. So stiegen die Preise in der Eurozone im März um 7,5 Prozent, während sie hierzulande auf ein Plus von 7,3 Prozent kommen. Zur Erinnerung: Die EZB strebt eine Inflationsrate von nahe, aber unter 2 Prozent an.

EZB-Leitzinserhöhung rückt näher

Mit der schneller als bisher geplanten Drosselung der Anleihekäufe haben die Währungshüter zwar einen ersten Schritt unternommen, um die Teuerung zu bremsen - doch reicht dieser bei weitem nicht aus. Trotz aller Bedenken - allen voran was das Wachstum der hoch verschuldeten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...