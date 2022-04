Analysten heben Kursziel deutlich an: Hier können Sie von Anfang an bei einer Wachstumsstory dabei sein!

Anzeige / Werbung

Die Analysten von Desjardins und auch die der Royal Bank of Canada haben ihre Kursziele für die Aktie deutlich angehoben. Sie sehen damit jetzt ein Kurspotenzial von mehr als 173,61% für die kanadische Gesellschaft!

im 19. Jahrhundert waren die Menschen verrückt danach, nach Gold zu suchen. Sie reisten durch ganz Nordamerika - im "Goldrausch" zum neuesten Fund. Gewöhnliche Menschen wurden schnell zu Bergleuten, und ihr Wunsch nach dem Edelmetall war so stark, dass es einen Namen hatte: Goldrauschfieber.

Die berühmtesten Goldrausche gab es in Kalifornien (1848) und der Klondike-Region im Nordwesten Kanadas in der Nähe von Alaska (1896). Aber es gab auch den Cariboo Gold Rush (1858) entlang des Fraser River Valley, nördlich des heutigen Vancouver, British Columbia.

Schätzungsweise 30.000 Amerikaner verließen den kalifornischen Goldrausch, um ihr Glück in der Region zu verfolgen. Als Bergleute und Siedler den Fraser River hinaufgingen, um nach mehr Gold zu suchen - und die ansässigen Ureinwohnerstämme ihres Landes zu berauben - baute die Regierung eine raue Straße, um sie unterzubringen. Die Cariboo Wagon Road wurde 1862 im bergigen Weiler Lillooet erbaut und drei Jahre und 237 Meilen später in der Fraser River-Siedlung Quesnel fertiggestellt.

Der größte Goldvorrat befand sich in der Wildnis östlich von Quesnel an einem Ort namens Barkerville (benannt nach dem britischen Goldsucher Billy Barker), etwa 4.300 Fuß hoch am westlichen Rand der Cariboo Mountains. Sein Goldfund in der Nähe von Williams Creek im Jahr 1862 enthüllte die weltweit größte Goldnugget-Lagerstätte am Bachufer.

Heute stellen wir Ihnen mit Osisko Development (WKN: A2QJYL | SYM: ODV) ein 2020 neu gegründetes, führendes nordamerikanisches Goldbergbauunternehmen vor, welches sich zum Ziel gesetzt hat, den nächsten Goldrausch am Williams Creek auszulösen.

Unter der Leitung eines erstklassigen Teams mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Erschließung und dem Betrieb von Tier-1-Projekten weltweit arbeitet Osisko Development (WKN: A2QJYL | SYM: ODV) an der Entwicklung seines umfangreichen Mineralrechtepakets im historischen Cariboo Mining District im Zentrum von British Columbia.

Osisko Development plant über seine 100 %ige Tochtergesellschaft Barkerville Gold Mines Ltd. den Bau und Betrieb des Goldprojekts Cariboo, einer unterirdischen Goldmine und der damit verbundenen Infrastruktur und Aktivitäten, im historischen Cariboo Mining District im Osten von Zentral-British Columbia, südöstlich der Stadt Quesnel.

Das Cariboo Gold Projekt

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Cariboo umfasst 3,2 Millionen Unzen Gold (21,4 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4,6 g/t Au) in der gemessenen und angezeigten Ressourcenkategorie und 2,7 Millionen Unzen Gold (21,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3,9 g/t). Au) in der abgeleiteten Ressourcenkategorie.

Im Jahr 2021 wurden in der Lagerstätte Valley in 109 Bohrlöchern insgesamt 47.500 Meter gebohrt, die kürzlich veröffentlichten Bohrergebnisse der Explorations- und Kategorieumwandlungsbohrkampagne zeigen das die Goldgehalte wesentlich höher sind als bisher angenommen:

Höhepunkte

Sichtbares Gold wurde in vielen Bohrlöchern beobachtet, einschließlich Ergebnissen von 91,60 g/t Au auf 0,60 Metern in Bohrloch CM-21-063, 126,50 g/t Au auf 0,50 Metern in CM-21-068, 120,00 g/t Au auf 0,50 Metern und 94,10 g/t Au auf 0,65 Metern in CM-21-084, 201,00 g/t Au auf 0,50 Metern in CM-21-086 und 278,00 g/t Au auf 0,50 Metern in CM-21-088

CM-21-078 Durchschnitt einen Aderkorridor, der 10,85 g/t Au auf 14,25 Metern ergab und hochgradigere Proben mit 23,20 g/t Au auf 0,70 Metern, 32,10 g/t Au auf 0,80 Metern, 23,90 g/t Au auf 0,50 Metern, 25,70 g/t Au auf 0,50 Metern, 23,40 g/t Au auf 0,50 Metern und 22,90 g/t Au auf 0,50 Metern enthielt.

Maggie Layman, Vize Präsident of Exploration bei Osisko Development, sagte:

Das Konversions- und Explorationsprogramm der Kategorie 2021 bei der Lagerstätte Valley war erfolgreich bei der Abgrenzung und Erweiterung bekannter Aderkorridore mit hochgradigen Goldproben zur Unterstützung unserer Machbarkeitsstudie und der laufenden Minenplanung, wodurch das Vertrauen in das Projekt gestärkt und weiteres Interesse für Explorationen im Hauptgebiet und darüber hinaus geweckt wurde.

Detaillierte Bohrergebnisse und eine Karte mit den Standorten der Bohrlöcher finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.

Basierend auf einer Durchsatzerweiterung von 4.000 tpd auf 4.750 tpd gemäß den Einreichungen bei den Genehmigungsbehörden plant Osisko Development (WKN: A2QJYL | SYM: ODV) einen Wachstumsplan zur Produktion von über 200.000 Unzen/Jahr mit ausreichenden Ressourcen für eine weitere Expansion.

Mit dem Goldprojekt San Antonio in Mexiko hat Osisko Development (WKN: A2QJYL | SYM: ODV) ein weiteres vielversprechendes Projekt in seinem Portfolio:

Projektbeschreibung San Antonio

Das Goldprojekt San Antonio ist eine ehemals produzierende Mine, die als Oxid-Kupfer-Mine in Konkurs ging. Das Goldpotenzial der Anlage wurde nie richtig bewertet, und Osisko Development wird sich auf die Änderung bestehender Genehmigungen konzentrieren, um die Minenproduktion auf einen Goldhaufenlaugungsbetrieb umzustellen. Es besteht auch ein erhebliches Explorationspotenzial, um sowohl die Oxid- als auch die Sulfidressourcen zu erweitern. Jüngste metallurgische Tests haben gezeigt, dass die Sulfidressourcen sehr gut für eine Haufenlaugung geeignet sind.

Die Mineralressourcenschätzung für das Projekt San Antonio umfasst eine Gold- und Silberressourcenschätzung für die Lagerstätten Golfo de Oro, Kalifornien, und Sapuchi. Die Modelle für die Lagerstätten Golfo de Oro, Kalifornien und Sapuchi wurden mittels Goldgehaltsindikator-Interpolation und Gehaltsschätzung erstellt, die aus 3D-Blockmodellierung und der Ordinary Kriging (OK)-Interpolationsmethode bestanden. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung wurde gemäß NI 43-101 in die abgeleitete Mineralressourcenkategorie eingeordnet. Obwohl die Bohrabstände für die angezeigte Klassifizierung lokal ausreichend sind, sind Überarbeitungen und Aktualisierungen der geologischen Protokolle, des Verständnisses der Mineralisierungskontrollen, der Standorte der Bohrlochkragen und der Massendichtemessungen erforderlich, die vor der Hochstufung der Mineralressourcenkategorie abgeschlossen werden sollten.

Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt San Antonio

Quelle: Osisko Development

Ende März vermeldete das Unternehmen den Abschluss den erfolgreichen Abschluss der zweiten Tranche des zuvor angekündigten Non -vermittelte Privatplatzierung

Die Gesamtgröße des nicht vermittelten Privatplatzierungsangebots beträgt etwa 117,6 Millionen US-Dollar und umfasst:

Tranche 1: 84,8 Millionen US-Dollar; am 4. März 2022 geschlossen

Tranche 2: 32,8 Millionen US-Dollar; am 29. März 2022 geschlossen

Osisko Development (WKN: A2QJYL | SYM: ODV) beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Weiterentwicklung der Mineralvorkommen des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Fazit:

Der Kurs von Osisko Development hat viel Aufwärtspotenzial - Analysten heben Kursziel deutlich an

Spätestens bis Sommer wird hier das nächste Kursfeuerwerk auf Sie warten. Der Goldpreis kann jederzeit brachial ausbrechen und damit den gesamten Sektor auf ein neues, höheres Bewertungsniveau katapultieren.

Die Analysten von Desjardins und auch die der Royal Bank of Canadahaben ihre Kursziele für die Aktie von Osisko Development (WKN: A2QJYL | SYM: ODV) deutlich angehoben. Sie sehen damit jetzt ein Kurspotenzial von mehr als 173,61% für die kanadische Gesellschaft!

Hier können Sie von Anfang an bei einer Wachstumsstory dabei sein!

Beim weiter steigenden Goldpreis hat Osisko Development (WKN: A2QJYL | SYM: ODV) bietet die Aktie einen mehr als attraktiven Gewinnhebel!

Nutzen Sie daher jetzt die Chance auf einen günstigen Einstieg, lange wird die Aktie wohl nicht mehr zu solch günstigen Kursen gehandelt

Spekulative Grüße

aus der Hotstock Investor Redaktion

