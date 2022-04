Meta überzeugt mit steigenden Nutzerzahlen

Werbung



Die Facebook-Konzernmutter Meta präsentierte am Mittwochabend ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal 2022.



Ein Umsatzplus von sieben Prozent und ein Gewinnrückgang von etwa 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal - das sind die Kernfakten der Quartalszahlen des Social-Media Konzerns Meta, die gestern Abend präsentiert wurden. In Zahlen bedeutet das ein Umsatz in Höhe von 27,9 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von etwa 7,5 Milliarden Dollar. Trotz des rückläufigen Betriebsgewinns konnte die Aktie an der Heimatbörse in den USA deutlich zulegen. Dies ist insbesondere auf die steigenden Nutzerzahlen im Vergleich zum vorherigen Quartal zurückzuführen. Während die täglich aktiven Nutzer um etwa 30 Millionen auf 1,96 Milliarden zulegten, stiegen die monatlich aktiven User ebenfalls leicht um 24 Millionen auf 2,94 Milliarden. Darüber hinaus möchte das Management, laut eigenen Aussagen, nun verstärkt bei der Personalisierung der Instagram Kurzclips "Reels" auf künstliche Intelligenzen setzen, um besser mit dem Wettbewerber Tiktok konkurrieren zu können. Anfang der Woche gab der Konzern zudem bekannt, am 9. Mai den weltweit ersten Hardware-Store in Kalifornien eröffnen zu wollen. Dort wolle man unter anderem die smarte Brille und VR-Headsets der Tochterfirma Oculus anbieten, um die Konzernvision des Metaverse voranzutreiben.





Neben Meta investieren auch Tech-Giganten wie Microsoft oder Alphabet in das Metaversum. Man wolle eine Welt erschaffen, in dem man "fast alles tun könne, was man sich vorstellen kann" so Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Und tatsächlich, Konsumguthersteller wie Nike richten bereits eigene Metaverse-Abteilungen ein, die sich mit dem Marketing und Vertrieb im digitalen Raum beschäftigen. Mehr dazu lesen Sie in unserem kostenlosen Kundenmagazin "Marktbeobachtung".

