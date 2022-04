Die Zahl der Corona-Impfungen ist in den vergangenen Wochen in Deutschland rapide gesunken. Waren es Mitte Dezember noch mehr als eine Million Dosen, die verabreicht wurden, so lag die Zahl am Mittwoch gerade einmal bei 29.000 Impfdosen. Davon wurden rund 21.000 Dosen als Auffrischungsimpfungen verabreicht.In Dänemark wird das Coronaimpfprogramm sogar komplett ausgesetzt. Die Gesundheitsbehörde SST wird ab dem 15. Mai damit aufhören, Einladungen für Corona-Impfungen an die Bürgerinnen und Bürger ...

