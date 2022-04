München (ots) -Mehr als jede dritte Apotheke in Deutschland ist bereits an die Gesundheitsplattform gesund.de angeschlossen und in der Suchfunktion finden Nutzer:innen schon heute über 100.000 Ärzt:innen. Nun verkünden das Münchener Unternehmen gesund.de und medatixx, einer der führenden deutschen Anbieter von Arzt-Praxissoftware, eine Entwicklungspartnerschaft für den weiteren Ausbau des Versorger-Netzwerks. Dadurch wird es Nutzer:innen möglich sein, über gesund.de direkt Termine bei den Ärzt:innen ihrer Wahl zu buchen. "Auf unserem Weg zum 360-Grad-Ökosystem, das alle Leistungserbringer im deutschen Gesundheitswesen miteinander verbindet, ist diese Entwicklungspartnerschaft ein essenzieller Schritt", sagt Maximilian Achenbach, Mitglied der Geschäftsführung bei gesund.de. "Gemeinsam werden wir eine digitale, nahtlose Patient-Journey erarbeiten."Der Versorgungspfad von Patient:innen beginnt in der Regel mit der Suche nach passenden Ärzt:innen und der anschließenden Terminvereinbarung. Diese erste Phase der Patient-Journey für Endverbraucher:innen digital und einfach zu gestalten, ist das Ziel der Partnerschaft von medatixx und gesund.de, beides Schlüsselunternehmen im Zukunftsmarkt "Digital Health" in Deutschland. Mehr als 30 Prozent aller niedergelassenen Humanmediziner:innen Deutschlands arbeiten mit einer Praxis- oder Ambulanzsoftware von medatixx. "Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden unter anderem zuverlässige und sichere Lösungen für Online-Terminbuchungen und Videosprechstunden", erklärt Jens Naumann, Geschäftsführer der medatixx GmbH & Co. KG. Die rund 43.000 ärztlichen Kundinnen und Kunden der bundesweit agierenden medatixx erhalten im Rahmen der neu abgeschlossenen Kooperation die Möglichkeit, dem gesund.de Netzwerk beizutreten - dieses bildet damit eine zentrale Schnittstelle zu mehr als 7.000 deutschen Vor-Ort-Apotheken und so zum nächsten Teilstück des Versorgungspfads.Zusätzliche Touchpoints in der Patient-Journey"Von der Ärzt:innen-Suche über die Online-Terminvereinbarung bis hin zur Bestellung von Medikamenten bei der Vor-Ort-Apotheke und der Lieferung nach Hause durch den Bringdienst - indem wir Menschen am Anfang der Patient-Journey abholen, bieten wir unseren Partnern zusätzliche Touchpoints", führt Maximilian Achenbach von gesund.de aus. Man werde das "Ökosystem" kontinuierlich erweitern: "E-Rezept, Telemedizin, die Kommunikation mit und zwischen den Leistungserbringern: Patient:innen werden in naher Zukunft alle ihre Gesundheitsbelange auf gesund.de zentral managen können", so Achenbach.Pressekontakt:Jenifer Gabelgesund.de GmbH & Co. KGMobil: +49 17656749766E-Mail: jenifer.gabel@gesund.dewww.gesund.deOriginal-Content von: gesund.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155588/5207880